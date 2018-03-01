第十九届奥克兰元宵灯节开幕 华阴老腔亮相新西兰

西部网讯 3月1日晚，第十九届奥克兰元宵灯节将在新西兰第一大城市——奥克兰举行，由我国文化部派出的艺术小组将在本次元宵灯节上进行表演，这其中就有来自陕西的老腔和皮影艺人。他们将与来自浙江的米雕、糖人，来自上海的萨克斯乐队、武术等精彩节目共同登台，展现中国传统文化的魅力。
每年的农历新年过后，奥克兰元宵灯节都是人们翘首以盼的盛会。主舞台上由我国文化部派遣的艺术团演出精彩纷呈，华阴艺术团再次走出国门，展示老腔和皮影的魅力。各个分舞台将上演由当地欧裔、毛利族裔独具特色的表演。除此之外，人们还将观看精彩的舞狮，八百多种灯笼和数百个档位的美食、年货将一一展现。
创立于2000年的奥克兰元宵灯节，是奥克兰最有特色的中国传统文化节庆活动，吸引着包括中国驻新西兰大使，中国驻奥克兰总领事，新西兰数任总理、奥克兰市长等在内的众多政要的关注，当地媒体对于这项盛会也给予高度关注。
以中华文化为载体，奥克兰灯节不仅为新西兰多元文化的繁荣和发展做出了重要贡献，更为中外文化交流和本地华人华侨融入社区搭起了桥梁。
据悉，本届元宵灯将于当地时间3月1日晚八点正式开幕，3月4日晚闭幕，届时还将有精彩的烟花表演。
编辑： 刘璞华
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