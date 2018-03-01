新闻频道 > 本网原创

第十九届奥克兰元宵灯节开幕 华阴老腔亮相新西兰

时间：2018-03-01 16:11:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

第十九届奥克兰元宵灯节开幕 华阴老腔亮相新西兰

3月1日，第十九届奥克兰元宵灯节将在新西兰第一大城市——奥克兰举行，由我国文化部派出的艺术小组将在本次元宵灯节上进行表演，这其中就有来自陕西的老腔和皮影艺人。

 
华阴老腔表演（资料图）
 
华州皮影表演（资料图）

西部网讯 3月1日晚，第十九届奥克兰元宵灯节将在新西兰第一大城市——奥克兰举行，由我国文化部派出的艺术小组将在本次元宵灯节上进行表演，这其中就有来自陕西的老腔和皮影艺人。他们将与来自浙江的米雕、糖人，来自上海的萨克斯乐队、武术等精彩节目共同登台，展现中国传统文化的魅力。

每年的农历新年过后，奥克兰元宵灯节都是人们翘首以盼的盛会。主舞台上由我国文化部派遣的艺术团演出精彩纷呈，华阴艺术团再次走出国门，展示老腔和皮影的魅力。各个分舞台将上演由当地欧裔、毛利族裔独具特色的表演。除此之外，人们还将观看精彩的舞狮，八百多种灯笼和数百个档位的美食、年货将一一展现。

创立于2000年的奥克兰元宵灯节，是奥克兰最有特色的中国传统文化节庆活动，吸引着包括中国驻新西兰大使，中国驻奥克兰总领事，新西兰数任总理、奥克兰市长等在内的众多政要的关注，当地媒体对于这项盛会也给予高度关注。

以中华文化为载体，奥克兰灯节不仅为新西兰多元文化的繁荣和发展做出了重要贡献，更为中外文化交流和本地华人华侨融入社区搭起了桥梁。

据悉，本届元宵灯将于当地时间3月1日晚八点正式开幕，3月4日晚闭幕，届时还将有精彩的烟花表演。

编辑： 刘璞华

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

陕西省交警总队发布元宵节交通出行提示

非遗贺新春：临渭草编新模样 巧手编织好生活

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

4月地铁将整体延后运营时间 长途出行更便捷！

全景

专题