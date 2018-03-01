榆林新政务服务中心运行 71部门入驻可办521事项

今天（3月1日）上午，榆林市民大厦政务服务中心启动运行新闻发布会召开。

榆林新政服务中心入驻71个单位，提供一站式办理服务。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（3月1日）上午，榆林市民大厦政务服务中心正式启动运行。据了解，榆林新政务服务中心共设264个窗口，进驻71个单位和部门，进驻事项共521项。当地旨在通过政务服务中心的“一站式服务”和“智慧化运行”，实现“让数据多跑路，让办事群众少跑腿”。

71个部门和单位入驻 可办521个事项

榆林新政务服务中心位于榆林市文化南路与泰安路交叉口市民大厦，建筑面积25370平米，办事大厅在1-3层，设264个窗口。共进驻71个部门和单位,其中医保、养老统筹、不动产登记3个单位整建制入驻。进驻事项共521项，行政许可218项，公共服务267项，便民服务36项。进驻工作人员共554名。

据榆林市政务服务中心主任贾辉民介绍，一楼A区进驻不动产登记为主的房产交易、契税缴纳、公证等业务；B区进驻医保中心、水、暖、电、气、通讯等17家便民单位；二楼C区设有户籍、出入境、交警、消防、综合执法等业务窗口；D区设有住房公积金、工商、税务、食药、质监、卫计、高新区等服务窗口；三楼E区进驻人社、养老、工伤、教育、民宗等社会事务相关部门；F区进驻发改、建规、国土、住建、交通、环保等12个投资建设类审批部门。

“新中心遵循‘一同步、二融合、三机制、四助力’市县乡三级效能政务服务体系建设的模式和机制，通过线上线下融合，标准化管理，集约化、协同化服务，智慧化运行，实现‘一号一窗一网’办理和‘一站式’服务，使高效便捷的效能政务服务机制化、系统化、常态化。积极创建国家级政务服务标准化试点，全面实现政务服务2.0向4.0的跨越，成为全国一流的效能政务服务中心。”贾辉民说。

启用行政审批专用章 确保“大厅之外无审批”

据了解，榆林市民大厦政务服务中心将按照行政审批“三集中、三到位”要求，市级行政许可和公共服务事项全部进驻政务中心，真正让老百姓“只进一个门，办成所有事”。同时，各进驻部门和单位全部启用行政审批专用章，确保“大厅之外无审批”。

新政务服务中心还优化项目审批、智慧化运行和协同化办理。服务事项可在网上预约、申报、查询、办理，市县乡三级业务互通、联办。成立代办服务科，设立代办服务窗口，为民生重大项目，以及有特殊困难和需求的办事群众，全程提供无偿代办服务，同时设有自助服务区。

榆林市纪委专门成立了政务监察投诉中心，整建制进驻政务中心，通过电子监察平台对中心服务窗口审批服务事项办理全过程进行音视频同步监控、实时监察，接受办事群众投诉举报，及时进行核查、处理、反馈。

编辑： 肖昌希