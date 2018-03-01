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至去年底陕西“全面改薄”项目县4456所学校开工建设

时间：2018-03-01 14:49:48  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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至去年底陕西“全面改薄”项目县4456所学校开工建设

记者从省教育厅获悉，2017年，陕西全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件（简称“全面改薄”）工作项目建设稳步推进。截至去年12月底，全省项目县开工学校4456所，开工面积677.58万平方米。

西部网讯（记者 彭芬） 记者从省教育厅获悉，2017年，陕西全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件（简称“全面改薄”）工作项目建设稳步推进。截至去年12月底，全省项目县开工学校4456所，开工面积677.58万平方米。

据悉，截至去年底已开工面积占2014—2018年规划建设校舍总面积677.58万平方米的100%。竣工学校4028所，竣工面积619.93万平方米，竣工面积占2014—2018年规划建设校舍总面积677.58万平方米的91.49%，在全国29个省份排名第16名，西部地区13个省份排名第6名。

已完成设备购置学校4558所，完成设备购置41.28亿元，占规划设备采购资金总额41.28亿元的100.00%，在全国29个省份排名第1名，西部地区13个省份排名第1名。

从教育部通报和陕西省统计数据分析来看，各地对“全面改薄”工作重视，项目建设稳步推进。校舍建设总体开工率排名前3名分别是咸阳市（98.56%）、汉中市（97.98%）、渭南市（96.81%）；校舍建设总体竣工率排名前3名分别是汉中市（96.19%）、渭南市（93.77%）、商洛市（93.68%）；全省教育项目整体进展排名前3名分别是渭南市（93.10%）、汉中市（88.98%）、商洛市（86.42%）。

编辑： 彭芬

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