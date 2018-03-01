陕西支持社会力量提供多样化医疗服务 鼓励办全科诊所

西部网讯（记者 彭芬）近日，省政府办公厅印发《陕西省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案》，提出到2020年，在全省打造一批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，非公立医疗机构床位数和服务量（诊疗人次、入院人次）均达到总量的25%，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。
《实施方案》明确了社会办医的主要任务和政策措施。一是激发市场活力。按照全省每千名常住人口拥有1.45张床位的标准为社会办医疗机构预留规划空间，个体诊所设置不受规划布局限制。
二是推动多元化专业化服务发展。鼓励社会力量举办全科诊所，提供个性化签约服务。加快发展专业化服务，在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励有实力的社会办中医诊所和门诊部（中医馆、国医堂）等机构连锁经营，打造陕西品牌。兴办医养结合机构，推进健康养老产业基地建设，打造高端医疗、中医药服务、康复疗养、休闲养生等健康旅游产业。
三是强化对社会办医的政策支持。加强人力资源保障，落实完善保险支持政策，推进医药新技术新产品应用，加强财税和投融资支持，合理加强用地保障。
四是严格行业监管和行业自律。完善管理制度和标准。加强全行业监管。提高诚信经营水平。
《实施方案》强调，各地区各有关部门要充分认识支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的重要意义，加强组织领导、督查调研和探索创新，细化工作任务，逐项检查整改，切实打通政策落实“最后一公里”，加快发展健康服务业，不断提高人民群众健康水平。
编辑： 彭芬
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