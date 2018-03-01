28日7条留言有回复 秦岭小吃街卫生差已停业整顿

昨天7条留言有回复。

西部网讯 秦岭野生动物园小吃街脏乱差、咸阳部分区域停车收费不规范、周至县药厂十字东北角道沿上长期占道经营……2月28日，长安区滦镇街道办事处、咸阳市停车场建设管理有限公司、周至县城市管理局等4个党政相关单位回复了7条西部网网友留言。

秦岭野生动物园小吃街卫生差

部分商户已停业整顿

2月23日，网友“鸟叔”反映：今天带孩子去了秦岭野生动物园，逛完后准备吃饭，走进对面的御园小吃城，走了一圈突然没心情吃了，卫生太差，希望相关部门能够治理。

长安区滦镇街道办事处回复：经调查，发现小吃街周边确实存在脏乱差现象。2月28日，由街办分管领导带队，组织市容办、网格办执法队员以及巡防队员共计70余人，垃圾清运车3辆，联合滦镇食药监所已经对小吃街内外进行脏乱差治理，并且对卫生不达标或证照不齐全的经营户进行查封，停业整顿。目前，小吃街内外基本无脏乱差情况。

咸阳部分区域停车收费不规范

收费员被罚50元 重新参加岗前培训

1月15日，网友“咸阳市民”反映：咸阳市彩虹二楼与金华楼十字东南角，停车位收费没有公示牌，不符合道路安全法和咸阳市机动车停车场规划建设管理暂行办法。同时该处收费人员态度恶劣，多次与司机发生口角冲突。请咸阳市相关部门尽快添加公示牌并规范工作人员言行。

咸阳市停车场建设管理有限公司回复： 关于停车告示牌，我公司已经在紧急制作当中，且因在公共区域安装地面附着物，需经相关行政管理部门规划批复及相关土地业主同意才能进行安装，我公司仍在不断协调沟通。

关于该处收费员服务态度恶劣，经调查核实，该名收费员在车主拒缴停车费时，没有用恰当的方式与车主沟通，与车主发生言语冲突。经过我公司研究决定，对该名收费员进行扣除当月绩效工资50元，并重新参加岗前培训等处理意见。

周至县药厂十字长期存在占道经营

违建棚亭已拆除 将加大巡查力度

2月27日，网友“西安周至形象”反映：周至县二曲镇药厂十字东北角长期占道经营，人行道上违法搭棚，私人车辆乱停乱放，严重影响了行人的来回过往，多次反映未果，恳请有关部门尽快调查处理。

周至县城市管理局回复：经调查核实，我局于2月28日9时对违法搭建的棚亭进行了拆除，责令其将占道经营的货物移至店内，并对福万家超市的负责人进行了批评教育，并要求今后禁止占道的行为，现已整改到位。今后我们将加大巡查力度，杜绝此类现象的发生，为广大市民创造干净有序的环境。（实习生 马晴茹）

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2月28日有回复：咸阳收费员工作不规范被罚50元

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编辑： 沈晓芳