【西安年·最中国】春节期间西安市接待游客1269.49万人次

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）最近公布的2017年度中国旅行口碑榜上，西安名列国内十佳目的地第三名，而在刚刚过去的这个春节假期，陕西省的游客接待量同比增长35%，西安市的游客接待量更是增长了66.56%。在古城墙逛灯会、在大明宫看社火、在永兴坊尝小吃、在兵马俑品历史、在西安饭庄吃葫芦鸡……这个春节，千年古都也焕发出别样生机。“西安年·最中国”这一口号深得人心，也成为西安人今年春节一个自豪的话题。

西安小伙郭阳，是上海一家世界500强企业的工程师，每年都会回西安过年。2018春节，大西安的美让郭阳感到非常震撼，他用视频进行了记录并传到网上，没想到受到了网友的热捧，而他也一夜之间成了网红。

这个春节，和郭阳一样被西安美景震撼的还有很多人。在西安曲江的大唐不夜城现代唐人街，从年三十开始，30万平方米的区域被各色灯光点亮，向人们展示着西安年、最中国的魅力。正月初八晚上，虽然春节假期已经结束，但这里依然人头攒动、热闹无比。

河南游客郭先生：“大老远开着车，带着儿子来这就是为了看这夜景。”

伊朗游客何以：“这些灯啊很漂亮，我觉得很热情，很热闹。”

宁夏游客陈玲：“你看，灯火辉煌，而且西安年最中国。”

西安市公安局交警特勤大队民警赵佳：“我们每天出动警力在几百人左右，一天的客流量在二十万人左右，从美食、演出，完完全全打败了洋节以往的影响。”

夜西安如此迷人，而白天的西安同样热闹。正月初九上午十点半，在大唐不夜城现代唐人街，前一天晚上因为人多而取消的花车巡游正在上演，充满民俗特色的舞龙舞狮、社火芯子表演，激情四射的桑巴劲舞、国际风尚走秀，欢乐无限的真人模仿秀cosplay、动漫玩偶等多个方阵一一通过，呈现出了最具文化特色的“惊喜无限”大巡游。

汉中游客朱桂茹：“我今年91岁了，今年这年最热闹，最好耍了。”

西安市民李婷：“今年的年味特别浓，而且我们西安十三朝古都，感觉气氛一下子上来了，感觉特别骄傲和自豪。”

俄罗斯演员安德烈：“恭喜发财。”

西安市非遗保护中心副主任王智：“我们这条街其实也是一场大庙会，这儿有个戏楼朝北开，1.5公里之外是世界遗产大慈恩寺，庙门朝南，这整个1.5公里整个成了大庙会。”

西安曲江新区管委会文化产业发展局局长韩佳卫：“在这个七天的黄金周里，曲江新区整个市民、游客是411万多人，这条不夜城的现代唐人街有115万人，大家过年我们奉献出我们的劳动，但是能给大家一个欢天喜地，最幸福、最正宗、最梦幻、最有味的中国年，我们觉得还是值得的。”

记者了解到，除了曲江，在西安新城区，汇聚全省近百种非遗美食和土特产品的永兴坊在春节期间也是迎来了开业以来最大的客流高峰，来自马来西亚的华人范女士和女儿今年专程来到西安，感受中国年。

马来西亚游客范女士：“很多那些灯会啊，那些庙会啊，很热闹，很多人。”

马来西亚游客黄女士：“中国是我们的祖先嘛，想过来中国看一下，回味一下传统文化，看看怎么过新年。”

永兴坊文化发展有限公司总经理段晓玉：“来到永兴坊里过最中国的西安年，你不仅能够吃到地道的陕西美食，更能感受非常丰富多彩的陕西的地方戏曲、陕西的民俗活动。”

今年春节，在大明宫国家遗址公园，不光可以看到最正宗的社火，还可以感受非常传统的年俗文化“转九曲”，由365根柱子和365盏灯组合而成的迷宫，成了市民过年休闲的好去处。

大明宫2018首届转九曲民俗活动负责人惠文耀：“你从里面走一圈，就是按照这个福、禄、喜、寿、富、安、康、祥、顺，走一圈就是顺顺利利的，祈求国泰民安、风调雨顺。俗话讲，转转九曲阵，干啥啥都顺。”

采访中记者了解到，今年春节，为了让市民和游客充分感受中国传统节日的魅力，西安市组织安排了丰富多样的文化活动。大年初一西安曲江大唐不夜城万鼓齐鸣，四海迎春，现代唐人街欢乐亮相；大年初二楼观台万人祈愿；大年初三高陵船张芯子社火在大明宫国家遗址公园欢乐上演；大年初四抛绣球听弦板戏品美食，马嵬驿里闹新春；大年初五是民间“迎财神”的日子，在位于西安周至的赵公明财神文化区，围绕财神文化主题举行了一系列新春祈福活动。景区结合传统文化推出的《迎财祈福祭典》演出，再现了古代官方和民间迎财神、拜财神的热闹场景。游客们也通过在万人祈福墙写在祝福、抛祈福条等形式表达了对新年的新期盼。三百架无人机大唐芙蓉园上空灯光秀，空中拜大年。据统计，今年春节期间，西安市共接待游客1269.49万人次，同比增长66.56%；实现旅游收入103.15亿元，同比增长137.08，旅游接待人数和旅游收入均创历史新高。

文化学者商子雍：“对今年的春节我有一个概括，它既是历史的也是现代的，既是传统的也是时尚的，既是古老的也是青春的。”

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编辑： 辛超