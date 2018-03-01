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一张图带你认识新一届住陕全国政协委员

时间：2018-03-01 07:53:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张澍田 豆友谊

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一张图带你认识新一届住陕全国政协委员

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议将于2018年3月3日在北京开幕，3月1日，36位新一届住陕全国政协委员将全部抵京，开始他们的履职工作。

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议将于2018年3月3日在北京开幕，3月1日，36位新一届住陕全国政协委员将全部抵京，开始他们的履职工作。

 

 

编辑： 王瑜

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