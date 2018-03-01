纺织城开通白鹿原大学城临时专线 一站直达学校门口

西部网讯（记者 刘望）春节假期结束，开学在即，这对于白鹿原大学城的学子来说，每次返校都要拖着半人高的箱子，经历一翻拥挤、等待的乘车战斗。

今年，这种情况将大为缓解。记者从纺织城客运站了解到，为满足白鹿原大学城高校学子寒假返校出行需求，3月1日-5日，纺织城客运站开通西安财经学院行知学院、西安思源学院、西安海棠学院、西安铁道技师学院、西安汽车科技学院校园直通车，为学生提供零距离换乘、一站直达服务。

纺织城客运站发往白鹿原大学城发车时间为3月1日- 3月5日每日9:00——19:00，票价10元，1小时一班，即满即走，学生可通过人工窗口、自助售票机、微信、网站等方式快捷购票。

轻松乘大巴，安全进校园。希望白鹿原大学城高校学子的返校路因为纺织城客运站直通车的开通而轻松愉快，乘坐纺站大巴，把快乐带进校园。

学生们可随时拨打电话029-89512022、029-83460000了解白鹿原大学城直通车的详细信息。

编辑： 高政超