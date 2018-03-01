第二十五届杨凌农高会春季分会暨第十届双交会3月18-20日举办

第九届杨凌双交会展览区。（西部网资料图）

西部网讯（记者石永波）记者日前从杨凌示范区展览局了解到，第二十五届杨凌农高会春季分会暨第十届西部（杨凌）农资苗木交易会（简称:杨凌双交会）将于3月18-20日（农历二月初二至初四）在农高会C馆举办，展会以农资和苗木展销为主要内容，搭建农资苗木产品、技术和服务展销、交流、合作平台，助力春耕播种。

杨凌双交会由陕西省农业厅、陕西省林业厅、陕西省商务厅、陕西省供销合作总社支持，杨凌示范区管委会主办 ，主题为“绿色、生态、安全”。规划设置有室内标准展位400个，室外展场2万平米，集中举办农资展、苗木展、花卉展、农机展、农产品展、媒体助农扶贫展等涉农专题展览。

届时，国内知名农资和苗木企业将集中展销种子、肥料、农药、植保器械、设施农业、绿化苗、果树苗、草种、花卉、花艺器皿、盆景、园艺资材等农资苗木产品和最新技术及服务，推出系列优惠促销活动，为广大农业企业、农民专业合作社、种养殖大户、家庭农场等新型经营主体和普通农民提供一站式采购服务。

据介绍，除了涉农专题展览外，会期还将举办西部（杨凌）乡村农特产品交易会、2018中国(杨凌)品牌农业创新峰会、陕西新农人年会及西北新农人发展论坛、《农业科技报》2018春耕助农、“科技之春”宣传咨询、陕西省新型职业农民观摩培训交流、杨凌农科农产品跨境电商平台上线仪式等活动。

编辑： 白华武