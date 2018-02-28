西安监狱举行特殊迎春晚会 服刑人员讲述温暖“回家路”

由社会团体演员表演的杂技《平衡木》

西部网讯（记者 李媛）“这次回家我收获很大，帮着家里做了很多家务活，老人们身体都好，孩子们学习也好，我现在能安心改造，争取能够减刑出狱。”服刑人员张帆（化名）告诉西部网、陕西头条记者，他是西安监狱今年唯一一个回家过春节的服刑人员，这种机会能碰到他头上，特别感激。

2月28日，在西安监狱里，一场名为“感恩温暖、拥抱新时代”的特殊迎春联欢晚会举行。此次晚会特别邀请陕西省艺术馆西域风情新疆舞团、西安秦腔剧院等社会团体、监狱干警和服刑人员共庆新春，台上一个个精彩的节目使得台下掌声不断。

记者了解到，此次晚会上，让亲情回家系列帮教活动汇报大会同时展开，监狱特别组织服刑人员及其亲属、监狱干警，谈亲情、谈感恩，述说参与“让亲情回家”系列帮教活动的感受和体会，用温暖人心的亲情激励服刑人员积极改造，提升教育改造质量。

张帆说，两年前他曾因交通肇事被判刑三年，入狱服刑对家人来说打击很大，大儿子也因为他的事情影响了高考，看着妻子既照顾老人有照顾小的很不是滋味。“我上有老下有小，媳妇身体也不好，我都不知道这一进来家里可咋办呀，在监狱里压力很大，每天都很愧疚。”张帆告诉记者，他服刑已经两年四个月了，自从知道这次回家过年活动后就很激动，也积极递报材料，争取到了这次机会。

春节期间，西安进监狱开展了“让春节回家”系列帮教活动，通过“爱在路上、亲情回家”寄送 、双押服刑人员会见、“相聚话别离、亲情伴我行”亲情会见、远程视频会见、奖励性离监探亲等形式，在感化服刑人员的同时提高了亲属对新时期监狱工作的认知。据了解，此次“亲情回家”活动有1名服刑人员回到家中过年，55名服刑人员通过远程视频与家人取得联系。

西安监狱副监狱长梁三合说，这次晚会特别邀请了社会团体和著名演员与服刑人员一起表演，一方面丰富服刑人员的文化生活，另一方面激发他们的改造动力，让他们感受到社会的温暖。“我们还邀请到了部分服刑人员家属来参加，也让家属们透过监狱大门看到我们的文明执法和管理。”梁三合告诉记者。

编辑： 樊婷婷