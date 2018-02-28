佳县县委书记辛耀峰接受调查 为省监委首例留置措施案
时间：2018-02-28 23:34:36
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李明
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
佳县县委书记辛耀峰接受调查 为省监委首例留置措施案
西部网讯（记者 李明）2月28日，陕西省纪委省监察委网站秦风网发布通报，佳县县委书记辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。通报称，这是陕西省监委组建后第一例采取留置措施的案件。
西部网讯（记者 李明）2月28日，陕西省纪委省监察委网站秦风网发布通报，佳县县委书记辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。
通报称，这是陕西省监委组建后第一例采取留置措施的案件。
编辑：
樊婷婷
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐能成为星势力、988陕西音乐广播、1055陕西青春广播大家庭的一员，一直是有志青年的人生目标。02-28
娱乐《金钱世界》由雷德利·斯科特执导，米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默、马克·沃尔伯格共同主演，将于3月2日正月十五登陆全国院线。02-28
娱乐2月28日晚，范冰冰晒出两张素颜美照，和一张猫咪的照片，并配文道：“我妹和我”，十分逗趣可爱。02-28
娱乐照片中，三人对镜头齐卖萌嘟嘴，生过娃的杨幂与Baby依然仿似少女一般。02-28
娱乐李兰迪因在《无心法师2》中饰演单纯的苏桃被观众熟知，而后其主演的《你好旧时光》余周周一角获得不少关注和喜爱。02-28
娱乐据了解，香港无线曾在95年将古天乐、古巨基、刘恺威、吴家乐、何远恒等列为“新五虎候选人”。02-28
娱乐2月26日，杜江晒出自己的健身成果，并配文道：“上班第一天，是不是都胖了。”02-27
娱乐胡可素颜现身小鱼儿坐推车呆萌啃手，安吉乖巧推行李变妈妈好帮手。02-27
娱乐2月25日，身怀二胎的歌手孙燕姿宣布结束工作正式进入养胎模式，身穿红色长裙的她笑容爽朗，依旧十足少女气质。02-26
娱乐据悉，此次发布会原本邀请的嘉宾，因生病等原因无法到场，于是品牌方便紧急向其代言人吴亦凡发出邀请。02-26
娱乐霍思燕称，杜江在某日去参加活动的路上，突然拿出一包盐塞进嘴里，喝了一口水，说，这就是晚餐。02-26
娱乐在其中作为实习奶爸的邓伦，将暖萌本色进行到底，幽默感十足的他也成为贡献笑点最密集的人。02-26
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点。02-28
财经4月1日环境保护税将迎来首个征期，目前各地税务机关已根据环保部门移交的污染源基本信息和排污费历史数据。02-28
财经住房难，租房难，曾经是外来务工人员最犯愁的问题，也是不少低保户、低收入住房困难家庭的心病。02-28
财经2018-2020年,中国经济只要年均增长6.3%，就能实现GDP较2010年翻一番的目标，目前看完全没有问题。02-28
财经据了解，无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，消费者自己自助进店。02-27
财经逢年过节少不了遇上一些婚宴、满月宴、乔迁宴。随着人们生活水平和宴席档次提高，份子钱也水涨船高。02-27
财经异地就医问题的产生,主要由于我国区域医疗资源配置不均衡,加上人口流动带来的问题。02-27
财经人社部副部长游钧26日在国新办新闻发布会上表示，去年基本养老保险基金投资运营稳步推进。02-27
财经剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题专项小组日前召开会议。02-26
财经转型中的挑战需要应对，以高速增长为导向的地方政府激励机制面临转型02-26
财经春节档电影票房再创新高，意味着国内电影市场将继续反弹，高额票房收益有望使电影产业再获资本市场青睐。02-26
财经多位权威专家围绕“从高速增长到高质量发展”的主题，对高质量发展的含义、路径、重点等展开深入探讨。02-26
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
文化特设在陕西历史博物馆观众服务区的“文物保护修复展示室”，大年初一起向观众正式开放，观众不仅可以看到文物修复过程，还能与里面的修复师互动交流。02-20
文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
文化韩城梁带村芮国遗址博物馆将于2月14日正式开放迎客，馆内陈列的文物们也将正式亮相，到时候您不妨去感受一下千年前的灿烂文化。02-14
文化民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。02-14
文化“文化味儿”是近年来我省新春佳节的特色之一，而今年，更加丰富多元、遍布城乡的文化活动将陪伴广大群众一起热闹过年。02-12
三农深刻认识推进农业绿色发展的艰巨性和系统性，持续发力，久久为功，坚决打赢农业面源污染防治攻坚战，促进农业绿色发展。03-01
三农2017年，我省加快咸阳高客站等3个综合客运枢纽及眉县物流园区等两个货运枢纽建设进度，建成合阳、府谷等7个客运站。03-01
三农截至2月23日，该集团所属4户粮油加工销售企业共销售米面油产品5.95万吨，同比增长39%，创历史新高。03-01
三农2018年全省计划实施农村危房改造6万户，优先保障20个摘帽县、3248个退出村的脱贫人口需求。03-01
三农陕西果业集团宝塔公司和安塞公司组织营销队伍，南下广州市抢占苹果市场，建立多个直销窗口，受到广州市民欢迎。03-01
三农咸阳市市民文化中心，内容丰富、形式多样的文化娱乐活动精彩呈现、轮番上演，出现了人人争看、场场爆满的火热场面。03-01
三农农院、木屋、石板路、壁画、栈道……古朴幽静，生态优美；咖啡、旅游、民宿、薰衣草庄园……产业兴旺，农民欢颜。03-01
三农自家产的小米、大红枣、土鸡蛋、手工空心挂面、土蜂蜜、老黑酱等“土味”年货，成了春节期间农村居民走亲访友的最佳礼物。03-01
三农索洛湾村是一个“地少不保收、雨天两腿泥、人往外面跑”的穷山村。23岁的柯小海担任村党支部书记后，索洛湾村迎来了发展的春天。03-01
三农现在，当地的土豆片、干竹笋、粉条、腊肉、茶叶等农产品通过电商渠道，走出大山，走进城市。03-01
三农全面唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农的主旋律，全面开启提升农业质量效益竞争力、加快建设农业强国的新征程。02-27
三农打好精准脱贫攻坚战是党中央部署的重大战略任务，与加快推进农业农村现代化、实施乡村振兴战略密切相关。02-27
旅游近日，浙江省天台县国清寺梅花绽放，引来不少游人观看。国清寺梅花种植历史悠久，寺内的隋梅有1400多年树龄，是国内最古老的梅树之一。03-01
旅游航空公司提示，旅客携带充电宝乘坐飞机时，不仅需要严格遵守民航关于充电宝的相关规定，也要主动把好自我安全关。03-01
旅游近日，一则“九寨沟3月8日起部分恢复开放”的消息在网上热传，并介绍称3月门票仅售40元。03-01
旅游2月28日，河北省衡水市冀州区举办民俗花会艺术会演活动，25支传统民间花会队伍参加舞龙、大鼓、扭秧歌等民俗社火展演。03-01
旅游近日，安徽省舒城县南港镇旁梅园的近200亩红梅竞相开放，沁人心脾的花香让游人感受到春天的气息。03-01
旅游2018年是中加旅游年，渥太华已准备就绪，时刻等待着中国游客的到来。02-28
旅游柬埔寨旅游大臣童昆27日在柬旅游部年度会议上表示，2018年柬埔寨预计将接待中国游客170万人次，比上年增长40％。02-28
旅游2月27日，在陕西省延安市安塞县招安镇李塔村，腰鼓队为村民送上表演。02-28
旅游据南方航空公司北方分公司地服部工作人员介绍，航空公司所认定的工作犬，包括辅助犬、导听犬、导盲犬。02-28
旅游昨日，西安首家无人超市——京东X无人超市正式落户西安大雁塔景区，集旅游购物于一体，为古朴的大雁塔增添了一抹科技风景。02-28
旅游在刚刚过去的长假，想必不少人选择以旅游的方式过春节。最近，微博网友“廖师傅廖师傅”自述了被大数据“杀熟”的经历。02-28
旅游西安首次超过了成都、杭州等城市，名列“2017年度中国旅行口碑榜”全国第三，“西安年·最中国”系列节庆活动惊叹全国。02-27
美食银耳放在温水中浸泡约1小时后剪去硬的部分备用。功效：能滋阴润肺、生津止咳，民间常用来治疗秋冬燥咳。03-01
美食甘蔗中含有丰富的糖分、水分，可以在冬天为我们提供人体所需的营养和热量。2.西红柿 西红柿也称番茄。03-01
美食倒入炒好的鸡蛋，加鸡粉，再翻炒几下，出锅前撒点香葱碎即可 3、不用额外加盐，因为酱油含盐，这个咸度正合适。03-01
美食对于大脸的MM来说，每天没事的时候咀嚼一些柿饼，还可以很好的运动口腔，达到很好的瘦脸功效。03-01
美食出油的咸蛋一直是大家喜爱的咸蛋之一，因为会出油的咸蛋味道浓郁，而且闻起来有不一样的香味，但你真的知道。03-01
美食将橘子切成两半，可用榨汁器取汁，轻点不要损坏橘皮的外形 开小火，慢慢搅拌，50度左右后熄火，继续搅拌。02-28
美食荸荠，俗称马蹄，又称地栗，因它形如马蹄，又像栗子而得名。荸荠皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，自古有“地下雪梨”之美誉。02-28
美食白萝卜切丝，小红椒切粒，蒜子切片，青蒜切小段，五花肉分开肥瘦，切成丝，瘦肉部分可用适量盐，糖，生抽，生粉腌制。02-28
美食鸡蛋入锅时最好不要移动平底锅。 彩椒圈厚度一致，底面均匀，这样蛋液不容易流出。02-28
美食将紫薯碎放入保鲜袋中用擀面杖敲打，将紫薯碎倒入面包机中，加入牛奶，用勺子搅匀，牛奶会被紫薯快速吸收。02-28
美食大约熬制40分钟到1小时左右，糖浆呈现蜂蜜色即可关火，待糖浆冷却后，可倒入无油无水的密封罐里，放置一天后才可使用。02-28
美食不少老年朋友都存在血脂高的问题，高血脂的老人在饮食方面有很多禁忌，需要每天坚持控制才不会令指标上升。02-27
健康中国疾控中心营养与健康所专家在该中心网站上发表博文提醒，这款影厅“标配”从营养学角度来看并不健康。02-28
健康中医认为，肾是人的“先天之本”，脾胃则是我们的“后天之本”，脾主运化。02-28
健康劳累一天，回家温热水泡泡脚，不觉让人舒服了不少。02-28
健康有人说，吃水果不能削皮，果皮中含有很多果肉中没有的营养物质，“水果的精华都在皮里”。02-28
健康春天养生吃点啥?众多营养专家告诉你：吃肉不如吃豆!02-27
健康一口好锅对食物口感起到了很关键的作用，那琳琅满目的市场上，我们该如何选择一个好锅呢?02-27
健康年轻人玩各种手游，拼杀到难以罢手。你有没想到手指也会“过劳”？02-27
健康俗话说“一年之计在于春”，这两天北京气温渐升，天气晴好。02-27
健康俗语常说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”。萝卜具有丰富的营养成分，对人体具有诸多益处。02-26
健康早在宋朝，易安居士就说：“乍暖还寒时候，最难将息。”想来这个时节怎么调养是一个千古难题了。02-26
健康生活中，很多人喜欢喝花茶养生，比如常见的玫瑰花茶、菊花茶等。02-26
健康腐乳是一种美味的发酵豆制品，但很多人不知道，腐乳对于心血管病也有一定的预防作用。02-26
教育2月26日，江苏省东海县实验小学教育集团西双湖校区学生在利用废旧挂历给新课本制作书皮。03-01
教育摩拜方面表示，近日摩拜单车在部分城市调整了月卡服务价格。摩拜单车原月卡折扣为限时优惠价格，该折扣活动已暂停。03-01
教育３月１日起，《职业学校校企合作促进办法》《医疗器械网络销售监督管理办法》《烟花爆竹生产经营安全规定》等一批新法新规开始正式实施。03-01
教育对2004名受访者进行的一项调查显示，76.4%的受访者通过网络平台找过工作，63.6%的受访者担心网络求职平台招聘信息真假难辨。03-01
教育连日来，全国各地的中小学校陆续迎来新学期，安全教育、传统文化……孩子们的第一课各具特色。02-28
教育在微信朋友圈晒出几张女儿刘知含画的“日记画”，并附上一段文字：警察之家的日常就是这样，警嫂警娃除了坚强，别无选择……02-28
教育将普通话普及率的提升纳入地方扶贫部门、教育部门扶贫工作绩效考核，列入驻村干部和驻村第一书记的主要工作任务。02-28
教育中央戏剧学院率先开考，之后，中国传媒大学、上海戏剧学院也陆续开考，全国各地的艺术院校正迎来大批的考生。02-28
教育启动了新的冰雪课程、滑雪机现身操场、普及冬奥会项目的相关知识……本市各中小学昨天正式开启新学期。02-27
教育到游乐中心的蹦床处玩耍，后航航不慎将胳膊摔伤。经鉴定，航航左肱骨外髁骨折，构成十级伤残。张先生于是将北京某游乐中心起诉到北京昌平法院。02-27
教育黑龙江省教育厅决定从3月1日新学期开学起，全省小学生、初中生早晨到校时间不得早于8∶00，高中生早晨到校时间不得早于7∶30。02-27
教育2月26日，一年一度的上海戏剧学院艺考正式拉开大幕，首批表演系考生率先开考。今年报名人数再创新高，达30929人，其中表演系报名人数为6317人。02-27
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
房产将艺术生活化是设计师设计这套住所的理念，所以可以在屋内看到创意的空间分割，镜面反射的艺术形态，墙面的个性演绎。02-27
房产原木清新与纯洁白色形成清爽干练的卧室区域，简约橱柜和斗柜打造了主人的有序收纳空间，淡雅娴静的温度自然袭来。02-27
房产旅舍中配备有西南地区风格的家具，包括冷热水，带有微波炉及洗碗机的厨房、吹风机、浴室以及磨石浴缸。02-24
房产阶段是从9月至10月底,开展智能马桶国家监督专项抽查,并于10月底公布抽查结果和质量提升成果。02-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
汽车
据美国媒体1月22日报道，2018款 Jeep大指挥官官图发布，将于今年4月份正式亮相北京车展。这款7座SUV线条流畅，轴距长，专为中国市场打造。02-28
汽车
据英国路透社2月25日报道，大众集团预测，投资数十亿美元，转战电动车市场以及新车型的推出，2018年的利润可能缩水。02-28
汽车欧洲汽车制造商协会周三公布，2017年欧洲汽车销量十年以来首次突破1500万辆，新车注册量连续四年不断攀升。02-28
汽车
据外媒1月22日报道，大众2018年有望继续扩大其I.D.纯电动汽车家族产品阵容，推出更多款概念车。从去年以来，大众一直致力于为I.D系列注册商标名称。02-28
汽车
据外媒2月23日报道，华为首次公开手机驱动汽车技术——使用配备人工智能功能的手机操控汽车，而且手机不仅能识别道路上的目标，还能做出决策避免碰撞。02-28
汽车
据美国媒体1月22日报道，Waymo公司正迅速将其无人驾驶汽车测试项目从亚利桑那州扩展到旧金山、底特律，现在又宣布要在乔治亚州的商业中心亚特兰大市进行无人驾驶汽车测试。02-28
汽车
众所周知，吉尼斯是关于一切突出事物的世界纪录。当然，也包括了记录世界最大的广告牌。据外媒2月24日报道，福特公司在西班牙大厦外墙悬挂的广告牌成功创下吉尼斯纪录，成为世界最大广告牌。02-27
汽车
日据外媒报道，戴姆勒方面证实吉利控股集团董事长李书福已持有其9.69%的股权，监管文件显示，李书福拥有超过1.036亿股的投票权。02-27
汽车
据《汽车新闻》欧洲版2月23日报道，戴姆勒一份最新监管文件显示，吉利董事长李书福以近90亿美元收购戴姆勒9.69%股份，成为戴姆勒最大股东。02-27
汽车
近日，宝马发布了全新一代宝马X4的官图，全新宝马X4依然采用了轿跑SUV造型，但车身尺寸有所增加。据悉，该车将在2018年日内瓦车展正式亮相。02-27
汽车据美国媒体2月24日报道，大众证实，依据现款T-Roc打造的一款敞篷SUV车型将于2020年在德国奥斯纳布吕克(Osnabrück)工厂投产。02-27
汽车在即将开幕的日内瓦车展上，丰田公司将展出全新Aygo紧凑型车。该车主要面向欧洲市场，在丰田欧洲整体销量中占比约6.6%。02-27