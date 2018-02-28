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佳县县委书记辛耀峰接受调查 为省监委首例留置措施案

时间：2018-02-28 23:34:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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佳县县委书记辛耀峰接受调查 为省监委首例留置措施案

西部网讯（记者 李明）2月28日，陕西省纪委省监察委网站秦风网发布通报，佳县县委书记辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。通报称，这是陕西省监委组建后第一例采取留置措施的案件。

西部网讯（记者 李明）2月28日，陕西省纪委省监察委网站秦风网发布通报，佳县县委书记辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。

通报称，这是陕西省监委组建后第一例采取留置措施的案件。

编辑： 樊婷婷

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