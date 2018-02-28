西安大专以上学历人才275.63万 专业人才占比高于深圳成都

西部网讯（记者 鄢山宇）2月28日，记者从西安市人社局了解到，2017年西安实施人才新政、户籍新政、创新创业新政效应明显，经初步统计，截止2017年底，西安市共有各类大专以上学历人才275.63万，其中专业技术人才占就业人口总数的比例为23.6%，高于深圳、沈阳、成都、南京等城市。

大专以上学历人才275.63万 专业人才占比高于深圳成都

经初步统计，截止2017年底，西安市共有各类大专以上学历人才275.63万。其中党政人才4.1万，企业经营管理人才26.61万，专业技术人才82.5万，技能人才149.47万，社会管理人才1.4万，农村实用人才14万。

“相较于2016年，共增长24.22万人，增幅为5.44%，其中引进产业发展与科技创新类人才14.6万，培养实用型人才6.3万，通过人才引进及培养方式实现人才增量20.9万，占人才增长总量86%。”据西安市人社局专业技术人员管理处处长沈悟介绍，目前西安专业技术人才占就业人口总数的比例为23.6%，高于深圳、沈阳、成都、南京等城市。专业技术人才中，具有高级（含副高）专业技术职称者占就业总人口比例高于广州、深圳、成都、南京等城市。

在沈悟看来，目前，西安专业技术人才优势得到巩固，管理类人才实现较快增长，产业领军人才短缺、企业高端人才偏少得到改善，人才分布趋于合理。

有两院院士62人 与武汉和成都数量相近

据了解，截止2017年底，西安市域内共有两院院士62人。与武汉和成都数量相近，在中西部地区位居前列。获得具有国家、省、市级学术和技术带头人荣誉称号的人员889人。

2017年，西安通过推进引进高层次人才“5531”计划，全年新引进的国内外顶尖人才（A类，相当于院士层次）13名，国家级领军人才（B类，千人计划，长江学者层次）42名、地方级领军人才（C类，青年千人，省“百人计划”层次）65名，其他高层次类人才4000余人，高层次人才队伍得到有效充实，人才发展力量不断壮大。

人才政策落地力度不够 将进一步降低落户门槛

“目前，西安人才队伍建设存在一些问题，如人才结构仍需进一步完善，人才作用发挥有待提高，人才政策落实落地力度不够，部分政策配套措施、资金保障等跟进不及时等。”据沈悟介绍，2018年西安将深化职称制度改革，加快人才分类评价体系建设，出台更多领域人才评价激励办法措施，填补“冷门”人才评价空白，让更大范围人才享受职称制度改革带来的红利，释放人才发展活力。

据了解，西安将落实人才创新创业“清单制”、“帮办制”服务措施，推进人才安居保障，深化户籍新政，持续放宽和优化户口准入条件，进一步降低落户门槛，健全完善落户、购房租房、子女入学等“一站式”服务工作机制，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

编辑： 樊婷婷