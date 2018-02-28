后卫寨一地铁指示牌倾倒 存在安全隐患已被拆除

后卫寨附近的地铁指引牌断裂。（图片由网友提供）

西部网讯（记者 赵昊）2月26日，有网友反映：“早上去坐地铁，发现后卫寨附近（柏林春天小区旁）的地铁指引牌已经从根部断裂，倒靠在旁边的柱子旁，看起来十分危险。一是影响市容，二是如果倒塌砸倒路人后果更不堪设想。希望有关部门赶快处理一下！”

在接到反应后，西部网、陕西头条记者赶往现场进行了解。在现场记者看到，被撞指引牌已被切割运走，现场留下的施工痕迹也已被水泥抹平，只有在一侧电杆围栏上留有深深的砸痕。

“大概是过年期间的事情，这个牌子被撞倒砸到了旁边电杆的护栏上，把护栏都砸裂了，这当时要是附近有人就出大事了”，一名负责该路段的环卫工告诉记者，他们发现时现场已经看不到其他痕迹，因此具体损毁原因并不是很清楚，“估计是谁开车速度快撞上来了，这牌子在人行道上呢，这么高的道沿速度慢肯定开不上来。”

随后记者联系到西安地铁相关负责人。“27日我们接到了市民的电话，被告知此处立柱有损毁就立即前往处置。”该负责人告诉记者，大约当天中午12点左右接到的消息，1点钟负责拆卸维修的人员就已经赶到现场处置，在成功切割拆除被损毁的立柱后，为防止出现其他安全隐患，维修人员还用水泥将留下的坑洞填平。

据悉，因为这种立柱都是专门定制的，因此在拆除后，西安地铁紧急定制了一根同样的立柱，并将于28日晚间在原位置上重新安装。

编辑：