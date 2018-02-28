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眉县一新生婴儿被遗弃厕所粪池 消防紧急救援

时间：2018-02-28 18:59:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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眉县一新生婴儿被遗弃厕所粪池 消防紧急救援

2月28日11时33分，眉县消防中队接指挥中心转警称:姜眉公路斜峪关双龙物流加油站附近有一婴儿被困。接警后，眉县消防中队14名官兵立即赶赴现场开展救援。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月28日11时33分，眉县消防中队接指挥中心转警称:姜眉公路斜峪关双龙物流加油站附近有一婴儿被困。接警后，眉县消防中队14名官兵立即赶赴现场开展救援。

消防救援人员赶到现场后发现，一名婴儿掉入加油站附近的厕所粪池里，婴儿无生命危险。救援人员随即利用空气呼吸器气瓶向粪池内进行换气，同时，消防员用铁锤，无齿锯对粪池周围围墙进行破拆。12点04分，粪池围墙已被拆除，消防救援人员利用轻卡车的金属拉梯伸入粪池里，由中队体型较小的消防员顺着梯子爬入，将婴儿救出。

经辖区派出所初步调查，这名婴儿是被遗弃的，目前，派出所正对此事进行进一步调查。

 
 
消防救援人员赶到现场后发现，一名婴儿掉入加油站附近的厕所粪池里，婴儿无生命危险。
 

救援人员随即利用空气呼吸器气瓶向粪池内进行换气，同时，消防员用铁锤，无齿锯对粪池周围围墙进行破拆。

12点04分，粪池围墙已被拆除，消防救援人员利用轻卡车的金属拉梯伸入粪池里，由中队体型较小的消防员顺着梯子爬入，将婴儿救出。

编辑： 秦怡

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