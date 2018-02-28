汉中四男子医院门前械斗案告破 民间借贷引发矛盾

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）《第一新闻》曾关注了四名男子在汉中街头手持刀棍械斗的消息，案件发生后，经汉中汉台警方调查，民间借贷是导致械斗发生的主要原因，目前四名嫌疑人中已经有两人被刑事拘留。

这起械斗发生在2月25号晚上9点左右，从目击者拍摄画面来看，三名男子在汉中市人民医院门前，手持刀棍对一名男子大打出手。事发后，汉中汉台警方立即出警，将斗殴双方的张某彪和赵某抓获，张某彪的两名同伙逃脱，在警方全力追捕下，嫌疑人杨某今天落网，另一名嫌疑人涉嫌吸毒处于警方控制中。民警在嫌疑人的轿车里找到械斗凶器，以及大量空白借据等，经过初步调查，此案与民间借贷有关。

汉中市公安局汉台分局刑警五中队民警张力：“赵某向张某彪借了三万块钱，约定按月交利息，后未履约，张某彪在索要欠款的过程中与赵某发生争执，双方约定在汉中市人民医院门口见面。”

据警方调查，张某彪向赵某讨要借款和利息的过程中，曾多次不欢而散，双方还撂过狠话，因此张某彪决定多带几个人赴约。

汉中市公安局汉台分局刑警五中队队长杨帆：“张某彪为了自己不吃亏，另外叫了两个他所谓的朋友，带着刀棍在（汉中）市医院门口见面，见面后双方因言语不和，很快就发生了互殴。”

打斗中，赵某两根手指骨折，身上多处肌腱断裂，目前还在医院救治。警方表示，等他伤愈出院后仍要接受处理。

汉中市公安局汉台分局刑警五中队队长杨帆：“他们为了讨要债务，持械在公共场所聚众斗殴，影响恶劣，造成严重社会不良影响，其行为已经涉嫌聚众斗殴罪，目前已经有两人被刑事拘留。”

编辑： 魏梅