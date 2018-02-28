西安今年启动30所学校建设项目 普惠性幼儿园将达65%

西部网讯（记者 彭芬） 近日，中共西安市教育局委员会、西安市教育局向社会公布了2018年工作要点。今年西安将以补齐教育民生服务短板、破解“上学难”问题为抓手，推进教育优先发展，预期目标是全市学前三年幼儿毛入园率达到99%以上，义务教育巩固率达到100%，全市普惠性幼儿园占比达到65%，省级标准化高中（不含新建学校）占比达到100%。

实施新高考制度改革试点 启动民办学校分类登记

要点中提到，西安将纵深推进教育改革，提升教育现代化治理能力。研究制定关于深化教育体制机制改革的实施意见，抓好破解“上学难”问题等重点改革任务落地。

推进考试招生制度改革，完善义务教育民办学校初中招生政策，稳步实施新高考制度改革试点。开展适应新高考制度改革推进新课程改革专项层级培训。加强教育考试招生管理，推进各类标准化考点建设，全力打造平安高考、阳光中招。

深化人才培养模式改革，推进课堂教学模式改革，提升课业质量，减轻课业负担，建立普通高中学生发展指导制度。深入实施普通高中“春笋计划”，探索实行“选课制”和“走班制”，启动职业院校现代学徒制改革试点。

推进行政效能革命，支持阎良区深入实施教育“管办评”分离改革试点，加快推进教育“互联网+政务服务”，做好“12345”市民服务热线答办受理工作。

深化教育人事制度改革，启动高层次人才引进“双千计划”，年内全市中学“进校园”招聘硕士、基层学校招聘免费师范生各不低于200名。统一城乡中小学教职工编制标准，支持区县实施校长职级制改革试点，稳妥推进教职工“县管校聘”改革试点，逐步完善中小学教师绩效工资制度和收入分配激励机制。

加强民办教育管理，出台西安市民办学校分类登记相关办法，启动民办学校分类登记。深入清理整治无证教育培训机构和无证幼儿园，稳妥推进国有企业办幼儿园剥离工作。

启动30所中小学及幼儿园建设项目 组建25个“名校+”教育联合体

要点中提到，西安将高位提升教育公平，全力破解“上学难”问题。今年将启动实施154所中小学全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目，启动新建西安市创新港中学等30所中小学及幼儿园建设项目，统筹直属学校建设项目三年规划，持续改善直属学校办学条件。

深化大学区管理制改革，推广“名校+”办学模式。深入实施大学区学区长学校品质提升五年行动，加快“一长管多校”模式紧凑型大学区组建工作，扩大跨行政区域大学区覆盖面。继续支持西咸新区学校与城区学校结对发展，实施《推进“名校+”模式发展实施意见》，年内组建25个“名校+”教育联合体。

加快消除“大班额”，制定并实施消除大班额2018年行动计划，年内全市义务教育学校消除66人以上的超大班额，落实市政府《关于义务教育均衡发展提高基础教育整体水平的实施意见》，进一步缓解“择校热”。

加快提升义务教育均等化水平，严格落实义务教育免试就近入学政策，确保符合条件的适龄儿童少年平等接受义务教育。以加强乡村教师培训、举办乡村教育论坛、强化寄宿制学校管理为抓手，推动农村教育办学提升，完善小学低年级“弹性离校”制度。

编辑： 高政超