春季禽流感狂犬病高发 应避免接触活禽及流浪动物

西部网讯（记者 彭芬） 进入3月初春季节，乍暖还寒，天气多变，多种疾病和安全事件易入侵。陕西省疾控中心提醒广大群众，注意预防呼吸道传染病、手足口病、狂犬病等，春季出游注意安全。

注意预防呼吸道疾病

初春季节天气变化反复，人体免疫较弱，加之假期结束，返程务工、人群间的接触频繁，将增加呼吸道疾病的传播风险，常见的疾病包括流行性感冒、流行性腮腺炎、水痘、麻疹、风疹、流行性脑脊髓膜炎等。

省疾控中心提醒，注意个人卫生和防护，养成良好的生活习惯，使用肥皂或洗手液并用流动水洗手；每天定时开窗通风数次；可按相关接种要求及时和全程接种流感、麻疹、水痘、流行性腮腺炎等疫苗，有效预防疾病的发生；流行高峰期应避免去人群密集场所。

注意预防禽流感

正是候鸟越冬之后返乡的时节，应警惕禽流感的发生。人感染H7N9禽流感是由H7N9禽流感病毒引起的急性呼吸道传染病。携带病毒的家禽及其排泄物、分泌物可能是人感染H7N9禽流感病毒的传染来源，主要的临床表现是肺炎，常出现发热、咳嗽、咳痰，可伴有头痛、肌肉酸痛、腹泻或呕吐等症状。

省疾控中心提醒，养成良好的个人卫生习惯，接触禽鸟或其粪便后要及时用肥皂和流动水洗手。日常生活中尽量避免接触活禽、病死禽或其粪便；不去活禽市场或流动摊点购买活禽食用或带回家中饲养；不要自行宰杀活禽；要购买、食用有检疫证明的冷鲜禽、冰鲜禽及其产品。外出游玩时，避免直接接触动物尤其不要过度亲近野生鸟类。做饭做菜时砧板做到生熟分开，禽肉、禽蛋等一定要煮熟煮透食用。

一旦出现发热、头痛、鼻塞、咳嗽、全身不适等症状时，应戴好口罩，尽快到医院诊治，并主动告诉医生自己发病前是否到过活禽市场，是否接触过禽类及其分泌物和排泄物等，以便医生及时、准确做出诊断和治疗。

注意预防学校突发公共卫生事件

3月恰值各大中小学校相继开学，学生入学后因新感染源的介入、易感人群聚集等原因，将增加呼吸道或肠道传染病的传播风险，应警惕学校聚集性病例的发生。

省疾控中心提醒，教育部门应加强学生春季常见传染病防治知识的宣教活动；学校要保持教室、宿舍等的通风换气；密切关注学生身体健康状况，严格落实晨午检考勤制度、疫情报告、消毒制度等各项防控措施。

预防手足口病

手足口病是一种由多种肠道病毒引起的常见传染病，多发生于5岁以下的婴幼儿。每年4月至7月是我省手足口病流行的大高峰，3月起病例数将逐渐增加。

省疾控中心提醒，应指导儿童养成正确的洗手习惯，掌握“六步洗手法”；家庭常备“84”消毒液，注意室内外的环境卫生，勤换、勤洗、勤晒衣服和被褥；儿童的玩具或其他用品应经常彻底清洗消毒；尽量少带孩子去拥挤的公共场所，特别是避免与有发热、出疹的儿童接触。

接种EV71疫苗能预防EV71型病毒所引起的手足口病，可减少重症和死亡病例的发生。一旦出现可疑症状如发热、皮疹（特别是肛周皮疹）或口腔溃疡等，及时到县级以上医疗机构就诊，拖延治疗或误诊易使患儿发展成为重症病例，甚至导致死亡。

预防狂犬病

春季猫狗等动物进入发情期，是狂犬病发病的高发期，而这段时间民众多喜外出踏青，同时衣衫逐渐单薄，被犬只咬伤后，易造成皮肤破损。

省疾控中心提醒要科学管理宠物，及时主动给宠物免疫。避免接触野生动物和流浪动物，如发现疯犬或可疑疯犬应及时向公安机关报告。被狗、猫等动物咬伤后应尽快到附近的规范犬伤处置门诊处理。目前省疾控中心已创建了犬伤门诊电子地图，可通过陕西省疾控中心公众号查询附近的规范化犬伤门诊、普通犬伤门诊和狂犬疫苗接种门诊。

对于狂犬病高暴露风险者包括从事狂犬病研究的实验室工作人员、接触狂犬病病人的人员、兽医、动物驯养师等，应当进行暴露前免疫。

注意春季出游安全

气温回升，出游踏青正当时，民众在外出游玩时应注意个人防护，预防花粉过敏导致的过敏性鼻炎、哮喘，食物中毒，防范意外伤害的发生。

省疾控中心提醒，民众出行前应提前了解气象和路况信息，依气候变化及时增减衣服；外出郊游时不要采摘、购买、加工和食用不熟悉或来历不明的山野菜、野果及菌类；外出就餐时，一定要注意选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅。

有过敏史的人，尽量少去花草、树木茂盛的地方，不要随便去闻花草。外出郊游时最好带上抗过敏药品，戴上帽子、口罩和穿长袖的衣物，尽量避免与花粉直接接触。出现不适及时就医。

编辑： 高政超