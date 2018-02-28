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省招办公布3月考试历 高中学业水平考试24日开考

时间：2018-02-28 16:20:26  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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省招办公布3月考试历 高中学业水平考试24日开考

进入3月，大中小学校相继开学，密集的考试也纷至沓来。陕西省招办提醒广大考生注意相关报名和考试的时间节点，以免错过。

西部网讯（记者 彭芬） 进入3月，大中小学校相继开学，密集的考试也纷至沓来。陕西省招办提醒广大考生注意相关报名和考试的时间节点，以免错过。

3月，2018年全国硕士研究生招生考试复试分数线公布，复试调剂工作陆续展开，具体安排参考考点说明。

3月5日8:30——7日17:00，高职教育分类考试招生提出入学申请。

3月5日8:00——14日18:00，2018年上半年陕西省自学考试报名。

3月16日前，2018年陕西省普通高等教育专升本专业课考试。

3月17日，2018年上半年中小学教师资格考试（笔试）。

3月21日8:00至22日18:00，2018年陕西省普通高等教育专升本考试报名及缴费。3月26日至27日，2018年陕西省普通高等教育专升本考试信息确认。

3月24日—25日，高中学业水平考试。

3月24日至26日，全国计算机等级考试。3月31日—4月1日，全国英语等级考试。

编辑： 高政超

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