省招办公布3月考试历 高中学业水平考试24日开考

西部网讯（记者 彭芬） 进入3月，大中小学校相继开学，密集的考试也纷至沓来。陕西省招办提醒广大考生注意相关报名和考试的时间节点，以免错过。
3月，2018年全国硕士研究生招生考试复试分数线公布，复试调剂工作陆续展开，具体安排参考考点说明。
3月5日8:30——7日17:00，高职教育分类考试招生提出入学申请。
3月5日8:00——14日18:00，2018年上半年陕西省自学考试报名。
3月16日前，2018年陕西省普通高等教育专升本专业课考试。
3月17日，2018年上半年中小学教师资格考试（笔试）。
3月21日8:00至22日18:00，2018年陕西省普通高等教育专升本考试报名及缴费。3月26日至27日，2018年陕西省普通高等教育专升本考试信息确认。
3月24日—25日，高中学业水平考试。
3月24日至26日，全国计算机等级考试。3月31日—4月1日，全国英语等级考试。
编辑： 高政超
娱乐能成为星势力、988陕西音乐广播、1055陕西青春广播大家庭的一员，一直是有志青年的人生目标。02-28
娱乐《金钱世界》由雷德利·斯科特执导，米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默、马克·沃尔伯格共同主演，将于3月2日正月十五登陆全国院线。02-28
娱乐2月28日晚，范冰冰晒出两张素颜美照，和一张猫咪的照片，并配文道：“我妹和我”，十分逗趣可爱。02-28
娱乐照片中，三人对镜头齐卖萌嘟嘴，生过娃的杨幂与Baby依然仿似少女一般。02-28
娱乐李兰迪因在《无心法师2》中饰演单纯的苏桃被观众熟知，而后其主演的《你好旧时光》余周周一角获得不少关注和喜爱。02-28
娱乐据了解，香港无线曾在95年将古天乐、古巨基、刘恺威、吴家乐、何远恒等列为“新五虎候选人”。02-28
娱乐2月26日，杜江晒出自己的健身成果，并配文道：“上班第一天，是不是都胖了。”02-27
娱乐胡可素颜现身小鱼儿坐推车呆萌啃手，安吉乖巧推行李变妈妈好帮手。02-27
娱乐2月25日，身怀二胎的歌手孙燕姿宣布结束工作正式进入养胎模式，身穿红色长裙的她笑容爽朗，依旧十足少女气质。02-26
娱乐据悉，此次发布会原本邀请的嘉宾，因生病等原因无法到场，于是品牌方便紧急向其代言人吴亦凡发出邀请。02-26
娱乐霍思燕称，杜江在某日去参加活动的路上，突然拿出一包盐塞进嘴里，喝了一口水，说，这就是晚餐。02-26
娱乐在其中作为实习奶爸的邓伦，将暖萌本色进行到底，幽默感十足的他也成为贡献笑点最密集的人。02-26