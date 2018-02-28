陕西省文物局开展征文活动 邀你讲述“心中的博物馆”

“我心中的博物馆——陕西2018‘国际博物馆日’全民有奖征文活动”在陕西历史博物馆启动。

西部网讯（记者 敬泽昊） 为积极贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作系列重要讲话精神，今天（2月28日）， “我心中的博物馆——陕西2018‘国际博物馆日’全民有奖征文活动”在陕西历史博物馆启动。

出席启动仪式的陕西省文物局副局长周魁英指出，本次征文活动将以新时代博物馆新发展为指引、以鼓励更多机构和个人参与到陕西博物馆事业中来为出发点、以博物馆满足人民群众对文化生活的美好向往为目标、以国内外广大民众和省内文博工作者为对象。他希望能借着活动的举办，助推公众文化主人翁意识的树立、强化文博工作者的岗位意识，并不断提升博物馆社会服务水平。

据了解，本次征文活动从即日起开始，一直到文稿提交、原创性筛查、专家评审、结果公示、颁证表彰、成果展示交流和最终评选。文稿将依次经过中国知网学术查重检测系统原创性筛查、专家评审团文稿初审和专家评审团文稿复审三个阶段，根据创新性、前瞻性、实用性和可推广性等维度综合评价，分别评选出公众组和专业组特等奖和一、二、三等奖若干。

获奖人员将获得证书和价值不等的奖品，所有获得三等奖以上作者凭有效证件可享受2018年免费无限次参观陕西省内所有文博系统博物馆；特等奖和一等奖获得者将拥有中国知网四大文博平台2018年度VIP免费账号，公众组优秀获奖文章将在省内有关媒体特设专栏中发表展示；获奖文章将以电子论文集、报刊连载、网站转载、微信平台形式进行传播展示；获得三等奖以上作者将被邀请参加学术研讨会，其优秀成果将汇编成册正式出版。

编辑： 秦怡