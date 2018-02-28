3月1日起 陕西女职工可以休“痛经假”

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）明天（3月1日），我们将迎来春暖花开的3月，又有一批新法新规将正式实施，陕西的女职工们以后可以休“痛经假”了。

3月1日起，《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》正式施行，为女职工在经期、孕期、产期及哺乳期提供特别的劳动保护。值得一提是，该规定对“痛经假”进行了详细说明，女职工因患重度痛经或月经量过多不能正常工作的，凭二级以上医疗机构证明，可向单位申请1至2天的休假。相比之前的实施办法，取消了“生产第一线的女职工”的限制。

西安市民：“痛经假啊，没听说过，怎么请啊。”

西安市民：“怎么好意思请这个假啊。”

西安市民：“都是什么年代了，该请的还是要请。”

西安市民：“我没必要请，因为我不会。”

西安市民：“挺好的，人性化。”

相比较以前的《陕西省女职工劳动保护实施办法》，此次实施的女职工劳动保护特别规定有很多变化。要求用人单位不得限制或者变相限制女职工结婚、生育；不得以女职工结婚、怀孕、生育、哺乳等原因，降低女职工的工资、辞退女职工。在哺乳期，女职工哺乳未满1周岁婴儿的，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动；有劳动定额的，减轻相应的劳动量；在每天的劳动时间内为其安排1小时哺乳时间，生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿，每天增加1小时哺乳时间。

编辑： 高政超