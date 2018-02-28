陕西去年查黑车4100辆 未来3年欲让60万人先学车后付费

陕西省道路运输工作会议在西安召开。
陕西省交通运输厅副厅长丁胜仁出席会议并作讲话。
西部网讯（记者 刘望）今天（2月28日），陕西省道路运输工作会议在西安召开，记者从会上了解到，过去五年来，陕西全省累计完成公路客货运输量30.5亿人次和53.4亿吨，累计完成驾驶员培训290余万人次。2017年，全省查处“黑车”4100余辆，356户驾培机构实现了 “先培训后付款”服务模式。
过去五年培训驾驶员290余万 2017年道路事故伤亡三下降
过去五年来，公路运输在综合交通运输中的基础性地位依然稳固。全省累计完成公路客货运输量30.5亿人次和53.4亿吨，占综合运输的87%和75%，建成西安咸阳国际机场等2个综合客运枢纽，实现陕西综合客运枢纽“零”的突破，建成咸阳三里桥等44个等级客货运站，1219个农村客运站点，实现100%地级市拥有一级客运站，95%的县拥有二级客运站，累计完成驾驶员培训290余万人次，车辆综合性能检测近210万辆次。
2017年，全省60余家客运企业自主调整了运力或经营范围，开通定制服务班线，建立旅游集散中心15个，新许可开通咸阳机场至合阳等5条中短途客运线路。全年新增通客车建制村411个，较下达任务超额完成585%，建制村通班车率达96%。建成合阳、府谷等7个客运站，开工汉中综合客运枢纽、彬县客运站等8个项目。2017年，全省建成乡镇客运综合服务站34个，宝鸡、咸阳两市入选首批“十三五”期“公交都市”创建城市，宝鸡等9市交通“一卡通”互联互通建设工作，汉中、韩城等5市出台出租汽车行业改革指导意见，网约车和传统巡游出租车走向融合发展。2017年全省共发生道路运输事故30起，死亡34人，伤61人，同比去年分别下降9%、29%和22%。
全省409户驾培机构安装了计时培训系统，使用覆盖率达97%，356户驾培机构实现了 “先培后付”服务模式，推进率达84.5%。建成190家机动车排气污染超标治理维护站（M站），治理近1800户喷漆工艺企业。组织开展新能源公交车推广应用核查，2016年度全省累计新增及更换公交车近2700辆，全省84家客运站实现了联网售票。2017年，全省开展道路运输市场经营秩序整治4次，查处“黑车”4100余辆，各类违规经营行为近6600起，全年累计查处超限超载车辆近2600辆，落实“一超四究”近2000起，列入黑名单管理1100余起，向外省抄告违法超限案件450余起，全省货物装载源头有效监管率保持在96%以上。
编辑： 刘望
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