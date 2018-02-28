给花征名啦！西安植物园2个玉兰新品种等你来起名

西部网讯 随着气温回升，西安植物园的玉兰开始进入花期，纷纷含苞待放，以它独有的姿态宣告春天的到来。引来了许多市民前来踏青赏花，提前感受春天的温暖。今年盛开的玉兰中，有科研人员新培育的2个玉兰新品种，花型奇特、色彩鲜艳，西安植物园将面向市民征集这2种新玉兰的花名。

据了解，西安植物园的木兰园是我国木兰科玉兰属植物种类收集最多的专类园，不仅有国家级保护物种天目玉兰、黄山玉兰、景宁玉兰等，还包括来自日本的星花玉兰、美国的渐叶玉兰，以及植物园自主培育的十余个专利品种。此次征名的2个新品种是植物园课题组先后用了6年多时间培育出来的，希望市民给起一个响亮的名字。如果你喜欢玉兰，那么是时候发挥你的聪明才智啦！

征集方式一

首先关注西安植物园微信公众号，随后在后台留言或在本条推文下方留言，写出您所想的这2种玉兰名称及取名理由即可。

征集方式二

拨打电话：(029)65677605(请在工作时间拨打)

征名活动于2018年3月30日截止。各位小伙伴们，赶快行动起来吧，您的每一个独具匠心的想法都有可能成为这2种玉兰的最终名字！听说附上依据说明选中率更高哦！

附资料：

玉兰1号

本品种适宜种植在陕西关中及以南等气候相近或更温暖的地区。选择生长健壮的一、二年生望春玉兰、玉兰、黄兰实生苗做砧木进行嫁接。花期4月。果熟期9月，果熟后红色，短柱状，蓇葖菱形。

玉兰2号

本品种适应种植范围为陕西西安及气候相近地区。具有常绿耐寒的特点，可以耐受零下16℃的低温。选择生长健壮的一、二年生望春玉兰、玉兰实生苗做砧木进行嫁接。花期3月下旬~4月上中旬，果熟期8月下旬到9月上旬。

玉兰，木兰科落叶乔木，别名白玉兰、望春、玉兰花。一千多年前就有玉兰的记载，在唐朝时期玉兰的种植很兴盛。它原产于我国中部各省，目前在北京及黄河流域以南均有栽培。

玉兰在新叶还未吐出之时就含笑开放，颜色有白色、淡紫红色、紫红色等，其花朵大，花形俏丽，开放时溢发幽香。花瓣可供食用，肉质较厚，具有清香，清代《花镜》谓：“其瓣择洗清洁，拖面麻油煎食极佳，或蜜浸亦可。”玉兰花含有挥发油，具有一定的药用价值。玉兰花性味辛、温，具有祛风散寒通窍、宣肺通鼻的功效。

编辑： 秦怡