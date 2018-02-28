春运资讯·2月28日丨西安往省内各地票额能力较充足

西部网讯 昨天（2月27日）是春运第27天，西安局集团公司发送旅客40.2万人，同比增长33%。其中，发送长途旅客20.6万人，同比增长33%；发送省内旅客19.6万人，同比增长33%。动车组发送旅客16.9万人，同比增长100.4%；普速发送旅客23.3万人，同比增长7.2%。截至2月27日，西安局集团公司累计发送旅客900.7万人，同比增运156.9万人，增长21.1%，其中动车组累计发送426.2万人，同比增长86.3%。

西安局集团公司今加开列车39列

加开长途始发列车11列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次，西安—上海K4026次，西安—贵阳K4632次，宣汉—上海K4258/5次。

加开省内始发客车28列：西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6889/88次、D6885/6次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、西安—宝鸡K8171次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，安康—宣汉K8213次、安康—宣汉K8225次、宣汉—西安K8218次。

这些方向车票已经售完

动车组：上海、沈阳方向长途动车组列车有座席已基本售完，其余各方向列车均有剩余。省内各地至西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足，其中汉中、延安、大荔往西安动车组列车客流较大，2日内有座席位已售完。

普速列车：长途车方面，开往上海、广州、沈阳、银川、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完，省内西安往陕北榆林、神木，陕南安康及往彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票，神木、榆林以及安康至西安有座席票额基本售完。

编辑： 王凯康