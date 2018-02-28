宝鸡市十五届人大三次会议闭幕

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在圆满完成各项议程后闭幕。
西部网讯（记者 鲁鹏飞）今天（2月28日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在圆满完成各项议程后闭幕。大会通过了宝鸡市人民政府工作报告等决议，选举产生了宝鸡市第十五届人大常委会秘书长。
会议首先通过了关于宝鸡市人民政府工作报告的决议、关于宝鸡市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议、关于宝鸡市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的决议、关于宝鸡市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于宝鸡市中级人民法院工作报告的决议、关于宝鸡市人民检察院工作报告的决议。
经过大会选举，范同兴当选为宝鸡市第十五届人大常委会秘书长。根据会议议程，新当选的宝鸡市第十五届人大常委会秘书长范同兴向宪法宣誓。
宝鸡市委书记、市人大常委会主任徐启方在讲话中说，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这既是重要的时间节点，更是接续奋斗的行动坐标。宝鸡全市上下要按照市委十二届三次全会安排部署，紧盯年度目标任务，奋力追赶超越，开创幸福未来。
徐启方说，实现全年目标任务，必须不忘初心。要落实省委“五新”战略任务，始终把发展作为第一要务，按照宝鸡市委全会作出的安排部署，坚定不移建设好“一带一路”上的国际化城市、装备制造业名城、彰显华夏文明的历史文化名城和宜居宜业美丽幸福城市，推动全面建设最具幸福感城市迈出新步伐。这次大会审议通过的政府工作报告，对今年的目标任务、工作重点和推进措施也进行了明确。宝鸡全市上下要更加自觉地以党的十九大精神统一思想，更加积极地投身于宝鸡发展的生动实践，落实好市委全会和这次人代会的决策部署，彰显争创一流的进取之心、真抓实干的奋斗之心、众志成城的团结之心，奏响新时代宝鸡发展最强音。
编辑： 王凯康
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