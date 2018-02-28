红碱淖灯展。

西部网讯（记者 李明） 除夕已去，元宵将至，塞上榆林还在火热朝天继续过大年。

秧歌在哪儿演？花灯去哪儿看？几点开始几点完？针对网友提出的这些问题，记者通过向榆林市旅发委等部门核实，整理出一份“榆林新春游玩攻略”，以飨用户。

夜间游城赏灯 领略梦幻古城

榆林古城南门瓮城，每晚7点到10点，上演3D投影秀，即以瓮城城墙为幕，数台投影仪播放专门制作的短片，其中有黄土地、驼队、秧歌、剪纸等内容。

榆林城墙高三丈六尺，约12米，以此为幕布投影出来的视觉效果非常震撼，最佳观赏视角是站到百米开外的文昌阁下观看。

3月3日（正月十六）每天晚上7点到10点，南门瓮城3D投影秀，循环播放，免费观看。

当然观看投影秀后，可以步行夜游榆林古城，欣赏灯光装饰下的梦幻骑街六楼。

位于榆林城区滨河公园的榆阳小街（古城大市场斜对面），每天晚上7点到10点，华灯初上，把古香古色的建筑装扮得恍如秘境。这里的灯光秀将持续到3月10日（正月二十三）。

以上是位于榆林城区的两处免费灯展，在榆阳区青云镇和神木红碱淖，分别设有收费灯展。

其中，榆阳青云灯光展门票每张30元，每晚6点开始亮灯，8点有演出。活动将持续到正月十五。

神木红碱淖新春灯会，门票为每张30元，1.2米以下儿童和60岁以上老人免费观看，灯会一直持续到3月18日（农历二月初二）。