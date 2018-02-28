民生热线1月份帮你解决313件烦心事 这10条满意度最高
时间：2018-02-28 16:08:38
来源：西部网-陕西新闻网
作者：周到
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民生热线1月份帮你解决313件烦心事 这10条满意度最高
临潼兴王师家村十字常年积水、西安限价房建设不完善、杨凌异地公积金贷款为啥不能办理……2018年1月，西部网“民生热线”栏目共收到网友有效留言425条，有313条留言得到了相关部门的明确答复。
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西部网讯（记者 周到）临潼兴王师家村十字常年积水、西安限价房建设不完善、杨凌异地公积金贷款为啥不能办理……2018年1月，西部网“民生热线”栏目共收到网友有效留言425条，有313条留言得到了相关部门的明确答复。
根据各部门答复的时效性、解决问题的程度以及网友的反馈，民生热线栏目选出了1月份网友满意度最高的10条答复。民生热线对西安市委督查室、莲湖区政府办等督办单位重视民意舆情，及时高效的工作表示感谢。
临潼兴王师家村十字常年积水 积水已被清理
督办单位：临潼区政府办
回复时效：3天
网友“平常心”反映：临潼区西泉街办兴王师家村街道污水横流，全都聚集在是师家村十字这个低洼处，群众苦不堪言。
1月18日，临潼区政府办公室回复：经查，关于道路积水情况属实。据了解此处道路建设较早地势较低，此路段两边群众盖房时，将桩基垫高加上长期以来车辆碾压造成下陷，每逢雨雪天气村组内的排水均汇聚到此处，原有排水设施无法负担，加上村组前期规划不合理，长期以来均由村组干部利用水泵进行抽水清理，由于近期温度较低，未能及时清理，对群众出行造成不便，现村干部已将此处积水进行清理。
下一步，街办将联合村组对该处排水问题进行研究，就此问题寻找一个合理的解决办法。
网友反馈：目前积水已经清理，但期待更彻底的解决。
编辑：
沈晓芳
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旅游2018年是中加旅游年，渥太华已准备就绪，时刻等待着中国游客的到来。02-28
旅游柬埔寨旅游大臣童昆27日在柬旅游部年度会议上表示，2018年柬埔寨预计将接待中国游客170万人次，比上年增长40％。02-28
旅游2月27日，在陕西省延安市安塞县招安镇李塔村，腰鼓队为村民送上表演。02-28
旅游据南方航空公司北方分公司地服部工作人员介绍，航空公司所认定的工作犬，包括辅助犬、导听犬、导盲犬。02-28
旅游昨日，西安首家无人超市——京东X无人超市正式落户西安大雁塔景区，集旅游购物于一体，为古朴的大雁塔增添了一抹科技风景。02-28
旅游在刚刚过去的长假，想必不少人选择以旅游的方式过春节。最近，微博网友“廖师傅廖师傅”自述了被大数据“杀熟”的经历。02-28
旅游西安首次超过了成都、杭州等城市，名列“2017年度中国旅行口碑榜”全国第三，“西安年·最中国”系列节庆活动惊叹全国。02-27
旅游春节假期过后，不少中老年人以及假期仍有结余的游客纷纷开始选择节后错峰出游。02-27
旅游2月25日，杭城虽晴雨相间，但随着气温回暖，西湖景区的梅花竞相绽放，成为一道迷人的风景。02-27
旅游你旅行过年了吗？今年的“春节旅游热”着实让记者震撼不已，朋友圈里举家出游的“段子手”们都在卖力地晒着幸福。02-27
旅游正在开发400公里时速的变轨距列车、600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究，以后旅客坐进我们的高铁，感觉就会像进入家庭影院一样舒服。02-27
旅游2018年春节长假刚过，出游的人群陆续回到工作岗位上，旅游行业则开始了新一轮假期盘点。02-27
美食将橘子切成两半，可用榨汁器取汁，轻点不要损坏橘皮的外形 开小火，慢慢搅拌，50度左右后熄火，继续搅拌。02-28
美食荸荠，俗称马蹄，又称地栗，因它形如马蹄，又像栗子而得名。荸荠皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，自古有“地下雪梨”之美誉。02-28
美食白萝卜切丝，小红椒切粒，蒜子切片，青蒜切小段，五花肉分开肥瘦，切成丝，瘦肉部分可用适量盐，糖，生抽，生粉腌制。02-28
美食鸡蛋入锅时最好不要移动平底锅。 彩椒圈厚度一致，底面均匀，这样蛋液不容易流出。02-28
美食将紫薯碎放入保鲜袋中用擀面杖敲打，将紫薯碎倒入面包机中，加入牛奶，用勺子搅匀，牛奶会被紫薯快速吸收。02-28
美食大约熬制40分钟到1小时左右，糖浆呈现蜂蜜色即可关火，待糖浆冷却后，可倒入无油无水的密封罐里，放置一天后才可使用。02-28
美食不少老年朋友都存在血脂高的问题，高血脂的老人在饮食方面有很多禁忌，需要每天坚持控制才不会令指标上升。02-27
美食由于杏仁富含蛋白质、脂肪、糖类、胡萝卜素、B族维生素、维生素C、维生素P以及钙、磷、铁等营养成分。其中胡萝卜。02-27
美食虾皮中含有丰富的蛋白质和矿物质，尤其是钙的含量极为丰富，有“钙库”之称，所以呢，我们自己动手来做钙粉。02-27
美食材料：白米饭、嘎啦果、火腿片、番茄、青豆、玉米粒、芹菜、植物油、盐、味精。做法：小白菜洗净后，去除老叶。02-27
美食羊肉是不错的选择，羊肉烧萝卜算得上是羊肉的家常做法，最家常的食材、最经典的味道，让人欲罢不能，滋补养生。02-27
美食百合味甘，微苦，性微寒，入心、肺二经、为清补之品，具有养阴润肺、清心安神、解热利尿、止咳平喘的功效……02-26
健康中国疾控中心营养与健康所专家在该中心网站上发表博文提醒，这款影厅“标配”从营养学角度来看并不健康。02-28
健康中医认为，肾是人的“先天之本”，脾胃则是我们的“后天之本”，脾主运化。02-28
健康劳累一天，回家温热水泡泡脚，不觉让人舒服了不少。02-28
健康有人说，吃水果不能削皮，果皮中含有很多果肉中没有的营养物质，“水果的精华都在皮里”。02-28
健康春天养生吃点啥?众多营养专家告诉你：吃肉不如吃豆!02-27
健康一口好锅对食物口感起到了很关键的作用，那琳琅满目的市场上，我们该如何选择一个好锅呢?02-27
健康年轻人玩各种手游，拼杀到难以罢手。你有没想到手指也会“过劳”？02-27
健康俗话说“一年之计在于春”，这两天北京气温渐升，天气晴好。02-27
健康俗语常说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”。萝卜具有丰富的营养成分，对人体具有诸多益处。02-26
健康早在宋朝，易安居士就说：“乍暖还寒时候，最难将息。”想来这个时节怎么调养是一个千古难题了。02-26
健康生活中，很多人喜欢喝花茶养生，比如常见的玫瑰花茶、菊花茶等。02-26
健康腐乳是一种美味的发酵豆制品，但很多人不知道，腐乳对于心血管病也有一定的预防作用。02-26
教育连日来，全国各地的中小学校陆续迎来新学期，安全教育、传统文化……孩子们的第一课各具特色。02-28
教育在微信朋友圈晒出几张女儿刘知含画的“日记画”，并附上一段文字：警察之家的日常就是这样，警嫂警娃除了坚强，别无选择……02-28
教育将普通话普及率的提升纳入地方扶贫部门、教育部门扶贫工作绩效考核，列入驻村干部和驻村第一书记的主要工作任务。02-28
教育中央戏剧学院率先开考，之后，中国传媒大学、上海戏剧学院也陆续开考，全国各地的艺术院校正迎来大批的考生。02-28
教育启动了新的冰雪课程、滑雪机现身操场、普及冬奥会项目的相关知识……本市各中小学昨天正式开启新学期。02-27
教育到游乐中心的蹦床处玩耍，后航航不慎将胳膊摔伤。经鉴定，航航左肱骨外髁骨折，构成十级伤残。张先生于是将北京某游乐中心起诉到北京昌平法院。02-27
教育黑龙江省教育厅决定从3月1日新学期开学起，全省小学生、初中生早晨到校时间不得早于8∶00，高中生早晨到校时间不得早于7∶30。02-27
教育2月26日，一年一度的上海戏剧学院艺考正式拉开大幕，首批表演系考生率先开考。今年报名人数再创新高，达30929人，其中表演系报名人数为6317人。02-27
教育金鸡辞旧春风劲，玉犬迎新紫气来。2月26日，由中新国际幼儿园主办的元宵节庆祝活动在早上十点正式拉开帷幕。02-26
教育提高青少年学生综合国防素质，弘扬中华优秀传统文化，教育部近日印发通知，综合认定北京大学等4382所学校为“国防教育特色学校”。02-26
教育校内开展了形式多样的送温暖活动，毛毯、保温杯、围巾、热水袋和棉手套等生活用品保证学生能温暖过冬。02-26
教育春节假期刚刚过去不久，全国各地中小学就密集迎来开学季，多地中小学生陆续重返校园。新学期，多地在开学季推出“政策礼包”。02-26
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数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
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数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
房产将艺术生活化是设计师设计这套住所的理念，所以可以在屋内看到创意的空间分割，镜面反射的艺术形态，墙面的个性演绎。02-27
房产原木清新与纯洁白色形成清爽干练的卧室区域，简约橱柜和斗柜打造了主人的有序收纳空间，淡雅娴静的温度自然袭来。02-27
房产旅舍中配备有西南地区风格的家具，包括冷热水，带有微波炉及洗碗机的厨房、吹风机、浴室以及磨石浴缸。02-24
房产阶段是从9月至10月底,开展智能马桶国家监督专项抽查,并于10月底公布抽查结果和质量提升成果。02-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
汽车
据美国媒体1月22日报道，2018款 Jeep大指挥官官图发布，将于今年4月份正式亮相北京车展。这款7座SUV线条流畅，轴距长，专为中国市场打造。02-28
汽车
据英国路透社2月25日报道，大众集团预测，投资数十亿美元，转战电动车市场以及新车型的推出，2018年的利润可能缩水。02-28
汽车欧洲汽车制造商协会周三公布，2017年欧洲汽车销量十年以来首次突破1500万辆，新车注册量连续四年不断攀升。02-28
汽车
据外媒1月22日报道，大众2018年有望继续扩大其I.D.纯电动汽车家族产品阵容，推出更多款概念车。从去年以来，大众一直致力于为I.D系列注册商标名称。02-28
汽车
据外媒2月23日报道，华为首次公开手机驱动汽车技术——使用配备人工智能功能的手机操控汽车，而且手机不仅能识别道路上的目标，还能做出决策避免碰撞。02-28
汽车
据美国媒体1月22日报道，Waymo公司正迅速将其无人驾驶汽车测试项目从亚利桑那州扩展到旧金山、底特律，现在又宣布要在乔治亚州的商业中心亚特兰大市进行无人驾驶汽车测试。02-28
汽车
众所周知，吉尼斯是关于一切突出事物的世界纪录。当然，也包括了记录世界最大的广告牌。据外媒2月24日报道，福特公司在西班牙大厦外墙悬挂的广告牌成功创下吉尼斯纪录，成为世界最大广告牌。02-27
汽车
日据外媒报道，戴姆勒方面证实吉利控股集团董事长李书福已持有其9.69%的股权，监管文件显示，李书福拥有超过1.036亿股的投票权。02-27
汽车
据《汽车新闻》欧洲版2月23日报道，戴姆勒一份最新监管文件显示，吉利董事长李书福以近90亿美元收购戴姆勒9.69%股份，成为戴姆勒最大股东。02-27
汽车
近日，宝马发布了全新一代宝马X4的官图，全新宝马X4依然采用了轿跑SUV造型，但车身尺寸有所增加。据悉，该车将在2018年日内瓦车展正式亮相。02-27
汽车据美国媒体2月24日报道，大众证实，依据现款T-Roc打造的一款敞篷SUV车型将于2020年在德国奥斯纳布吕克(Osnabrück)工厂投产。02-27
汽车在即将开幕的日内瓦车展上，丰田公司将展出全新Aygo紧凑型车。该车主要面向欧洲市场，在丰田欧洲整体销量中占比约6.6%。02-27