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民生热线1月份帮你解决313件烦心事 这10条满意度最高

时间：2018-02-28 16:08:38  来源：西部网-陕西新闻网  作者：周到

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民生热线1月份帮你解决313件烦心事 这10条满意度最高

临潼兴王师家村十字常年积水、西安限价房建设不完善、杨凌异地公积金贷款为啥不能办理……2018年1月，西部网“民生热线”栏目共收到网友有效留言425条，有313条留言得到了相关部门的明确答复。

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西部网讯（记者 周到）临潼兴王师家村十字常年积水、西安限价房建设不完善、杨凌异地公积金贷款为啥不能办理……2018年1月，西部网“民生热线”栏目共收到网友有效留言425条，有313条留言得到了相关部门的明确答复。

根据各部门答复的时效性、解决问题的程度以及网友的反馈，民生热线栏目选出了1月份网友满意度最高的10条答复。民生热线对西安市委督查室、莲湖区政府办等督办单位重视民意舆情，及时高效的工作表示感谢。

临潼兴王师家村十字常年积水 积水已被清理

督办单位：临潼区政府办

回复时效：3天

网友“平常心”反映：临潼区西泉街办兴王师家村街道污水横流，全都聚集在是师家村十字这个低洼处，群众苦不堪言。

1月18日，临潼区政府办公室回复：经查，关于道路积水情况属实。据了解此处道路建设较早地势较低，此路段两边群众盖房时，将桩基垫高加上长期以来车辆碾压造成下陷，每逢雨雪天气村组内的排水均汇聚到此处，原有排水设施无法负担，加上村组前期规划不合理，长期以来均由村组干部利用水泵进行抽水清理，由于近期温度较低，未能及时清理，对群众出行造成不便，现村干部已将此处积水进行清理。

下一步，街办将联合村组对该处排水问题进行研究，就此问题寻找一个合理的解决办法。

网友反馈：目前积水已经清理，但期待更彻底的解决。

编辑： 沈晓芳

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