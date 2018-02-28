27日7条留言有回复 鄠邑区韩西村违法建设已停工

鄠邑区韩西村违法建设被责令停工。
西部网讯 鄠邑区韩西村违建无人管、宝鸡城市公馆供暖不达标、出租车管理处发放燃气补贴不合理……2月27日，鄠邑区五竹镇政府、宝鸡市住房和城市建设局、临潼区政府办公室等4个党政相关单位回复了7条西部网网友留言。
鄠邑区韩西村违建无人管
违法建设已责令停止施工
2月20日，网友“匿名”反映：鄠邑区五竹镇韩西村村南，在未经任何审批的情况下，沿七号路边建起一片钢结构厂房。该违建在扩路前突击建，在扩路征地范围内，而且政府相关部门对违建视而不见，不予制止处理。请领导严查，以避免国家利益受损！
鄠邑区五竹镇回复：1月22日，我镇国土所巡查发现韩西村村南有人建钢构厂房，现场无负责人，仅有施工人员，并无法提供土地使用手续及建设规划手续，我镇工作人员立即进行制止并驱散施工人员。1月24日，我镇国土所对该违法建筑留置送达《责令停止土地违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》,之后我镇对该户违法建筑数次制止，其不听劝阻仍继续施工。
2月11日和2月12日，我镇分别向区住建局和区国土分局函告该户违法建设情况。2月22日，我镇国土所再次对该违法建筑留置送达《责令停止土地违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》。
2月24日，我镇对西安太达物流有限公司法人华栋当面约谈并责令其立即停止施工并办理相关规划建设和土地使用手续。
宝鸡城市公馆供暖不达标
经检测供暖温度达标
2月2日，网友“keykey”反映：2015年入住宝鸡高新四路城市公馆小区至今，每年入冬后小区供暖无法令人满意。今年也照样交了暖气费却没感受到暖气温度。希望有关部门能及时处理。
宝鸡市住房和城市建设局回复：由于您未提供详细户址和联系方式，供热片区工作人员无法进行上门服务。在2月23日，热力公司片区工作人员协助物业对城市公馆小区供热情况进行了检查（该小区换热站为自建站，其运行管理、维护调节均由小区物业公司负责），经查该小区换热站温度、压力、流量等参数均达标，运行正常。
随后走访小区其他住户，室内温度均在20℃左右，温度达标。
出租车管理处发放燃气补贴不合理
反映问题已解决 相关补贴已发放
1月23日，网友“郭昭阳”反映：西安市政府部门通知从12月25日开始对西安市双燃料出租车停止烧气改烧油或者间接使用天然气的双燃料出租车每天补贴100元，但一个月后西安出租车管理处企业管理科发通知要大家把加油的发票交给车队以便报销。领补贴需要加油发票为何当时发通知时不说，都过去了一个月现在才要加油发票，司机都没拿票，请相关部门关注解决。
记者调查回复：西部网民生热线记者联系了西安市出租车管理处，工作人员表示，该问题主要由于原始发文单位的补贴规定不细致，经过出租车管理部门和原始发文单位协商，问题已经得到解决，应当享受燃油补贴的车辆所有人已经拿到相关补贴。
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编辑： 辛超
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