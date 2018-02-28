落户西安却无社区接管 经开区回复称"问题比较复杂"

西部网讯（记者 鄢山宇） “我们小区到底归哪管？”近日，为办理城乡居民养老保险，家住西安市未央区凤城庭院小区的路女士到处打听，最终，她才知道自己居住的小区属于无社区接管。由于小区处于“没娘管”状态，她的养老保险至今还没能顺利转入。

民生热线：凤城庭院社区街道办归属不明 居民养老保险难办

入住小区3年多 不知道属于哪个社区

2012年，路女士一家在未央区凤城庭院小区购买了一套商品房。2017年，为了孩子上学，路女士和丈夫把户籍从老家城固县迁入西安。为了方便，路女士计划将自己的城乡居民养老保险关系转入西安，却没想到“事情这么的复杂”。

“我在老家已经交了6年的城乡居民社会养老保险，户籍迁到西安后，就计划着把养老保险也转到这里来。”经过多方打听，路女士才了解到自己购买的凤城庭院小区商品房居民至今一直出于无社区管理状态。

据路女士介绍，为了办理养老保险，自己和家人先后去了红色社区、张家堡街道办、经开区政务服务中心，但最终还是没能办成。“我们小区属于是未央区红色村六组何止西东村城改项目，按照经开区网信办的回复，由红色村撤村后设立社区，属于未央区张家堡街道红色社区管理范围，但红色社区却说他们办不了。”

红色社区：只管理当地的村民

2月27日下午，记者跟随路女士来到了未央区张家堡街道红色社区社保办公室，在了解了路女士的情况后，工作人员建议她前往经开区政务服务大厅咨询，“你在这买的商品房，不属于我们管，你只能去经开区去问，你去问问你们到底属于哪里管？”

该名工作人员表示，虽然路女士在这里买了房子，也在这里居住，但户籍没有在这个村里，“我们这里只管我们的村民，村民都管不过来，怎么管你啊。”

随后，该名工作人员查看了路女士的城乡居民社会养老保险缴费证及户口本后，仍建议路女士前往经开区人社部门，“一定要强调你是在这买的房子，不是村民，就有机构来办理了。”

经开区公共事务管理局：留下了资料 会妥善处理

随后，记者与路女士又前往经开区公共事务管理局社保中心，在了解了路女士的来意后，其中一名工作人员表示，之前也有该小区的居民前来咨询养老保险转入的问题，工作人员留下了路女士的相关信息。

该名工作人员表示，由于这个问题比较复杂，今天先把路女士的信息留下来，一定妥善处理。

记者采访发现，小区没有社区接管并非个案。在西部网民生热线的投诉中，陆续也有网友投诉自己居住的小区处于无人管的“真空”状。例如，有居住在西安北郊明光路与龙首北路十字东北角西安小学家属院网友就表示，由于没有接管社区，家人和孩子一直不能办理居民医保。

路女士坦言，如果早知道社区管理有多重要，在买房前她一定要先了解清楚这些情况。

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编辑： 王瑜