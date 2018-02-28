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神木17岁女生三天前走失 家人急寻望提供线索

时间：2018-02-28 11:49:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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神木17岁女生三天前走失 家人急寻望提供线索

神木市一名17岁女生在2月25日走失，当时身着穿蓝白运动上衣，黑色裤子，蓝色运动鞋。三天时间已经过去还杳无音信，家人已经报警，目前正在紧急寻找中。

失踪女孩吕青。

西部网榆林讯（记者 李明） 神木市一名17岁女生在2月25日走失，当时身着穿蓝白运动上衣，黑色裤子，蓝色运动鞋。三天时间已经过去还杳无音信，家人已经报警，目前正在紧急寻找中。

据走失女生的父亲吕先生介绍，女儿吕青，17周岁，是神木一所中学的高二学生，2月25日中午12点多，从家出发前往学校，随后走失。

吕父说，监控画面显示当天12点40分在神木七中对面出现，走失时身穿蓝白运动上衣，黑色裤子，蓝色运动鞋，“但老师和同学们都说，报名当日没有见过吕青”。

截至今天（2月28日）上午10点，吕青还未找到，家人已经报警，同时呼吁知情者提供相关线索。吕青家人电话150-2969-1966、150-0922-4981

编辑： 王瑜

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