小区“爱心屋”回收的旧衣物去哪了? 记者探访揭秘

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》 记者 姚婧 董超）现如今,好多家庭都为家中堆积的旧衣服发愁,留之无用，弃之可惜。那么,这些旧衣物究竟怎样处理?能否再次派上用场?我们先带您去一个地方看看。

这是一家特殊的服装店，它位于西安市长安区引镇街道的鸿翔街社区服务中心。说它特殊是因为有两点：第一，店里挂的基本都是旧衣服；第二，这里的衣服不卖，不管是谁看上哪件随便拿。

记者：“您这是给自己选呢？”

领衣服群众：“我给自己选，想找条裤子。”

记者：“您觉得这儿衣服怎么样？”

领衣服群众：“衣服好，这儿衣服不花钱。”

记者：“你现在选了几件？”

领衣服群众：“四件。”

记者：“我看都有棉衣、裤子，还有毛衣是吗？都是给自己选的还是有给家里人的？”

领衣服群众：“都是给我自己选的。”

说起这个不花钱的服装店，还得从2015年夏天社区里出现的一位流浪者说起。

长安区引镇街道鸿翔街社区居委会主任强会云：“他穿的衣服特别烂，我们工作人员就把他叫进来，给他倒了一杯水，就从家里选他穿着比较合适的衣服给他整理了四五件。”

看着这位流浪者穿着社区工作人员提供的衣服体体面面地离开了，强会云从此产生了给困难群众送旧衣的想法。

强会云：“我就在想，有这么多流浪乞讨人员，还有一些贫困人员，我说能不能把咱们不穿的衣服拿过来，让他们拿回去再继续穿。”

强会云的想法很快得到了大家的响应。那么，旧衣服放在哪儿才最方便需要的人拿？社区服务中心就在街道上，人来人往最合适不过了。

强会云：“后来我就在想，这些衣服能不能买个架子挂起来，这样人看起来就比较一目了然。”

于是，免费服装店就这样成立起来了，大家一传十，十传百，捐衣服者源源不断，领衣服的人也越来越多。北街村的刘大爷儿媳瘫痪多年，两个孙女儿还在上学，家里经济非常困难，这几年，他一直是免费服装店的常客。

刘大爷：“经济情况好的，有穿不上的或者不爱的了，人家退下来洗净净的搁到这儿，那你说像咱这种情况，可怜人没啥穿，人家要是不给你，你就受冻去！”

社区群众刘一平家也在北街村，前段时间她家里突发火灾，所有家当烧了个净光，关键时刻，免费服装店的衣服救了急。

刘一平：“这会儿啥都没有了，我这都来几回了，身上这个，这背心都是在这儿拿的。”

采访中，强主任告诉记者，这里的衣服虽然是免费领取，但谁领取了旧衣服，他们都做有简单的登记，这也是让捐赠者的爱心有个着落。

强会云：“拿几件衣服，哪个村的，叫什么名字，我们都做了登记，这是最近二十天登记的，你看，有一百多人吧！”

长安区引镇的免费服装店让我们感受到了爱的温暖，也让旧衣物发挥了它的余热，但这一做法，其实只是个个例。随着人们生活水平的不断提高，很多城市居民家庭的旧衣物淘汰数量逐年上升，旧衣物何去何从成了大家的发愁事。那么，旧衣物有没有一个好的归宿呢？接着来看记者的调查。

在西安南郊的曲江华府小区，两位工人正准备对这里的旧衣物进行整理、打包。记者看到，这个叫做“爱心屋”的绿箱子上标着捐赠物品的收集处理流程，并且还有“中华慈善总会”的字样。那么，这个绿箱子和中华慈善总会是什么关系？为什么会放到西安市的一些小区里呢？中华慈善总会相关人员介绍说，2008年3月，由中华慈善总会启动“一张纸献爱心行动”，到2015年7月，为了把这个活动进行得更好，由中华慈善总会和各地的慈善协会共同倡导在居民小区投放爱心屋。

中华慈善总会一张纸献爱心行动领导小组办公室专员胥斌：“让更多的人能够通过这个渠道把自己用不到的废旧衣服、报刊杂志投放到我们这个爱心屋里面，用来帮助需要帮助的贫困家庭和患病儿童。”

采访中记者了解到，起初，这个绿箱子只回收旧衣物，后来经过升级成了可以回收衣物、纸张报刊等废旧物品的“爱心屋”。

中华慈善总会一张纸献爱心行动领导小组办公室陕西省负责人陈立峰：“目前西安大概有1300个小区左右，投放箱子的总数是2100个左右，全省一共有两千多个点位。”

采访中，不少居民告诉记者，在没有这个“爱心屋”之前，家里的旧衣物的确很难处理，能通过“绿箱子”将自家不用的旧衣物捐给那些需要的人，是旧衣物最理想的去处。因此，大家对“爱心屋”的设立普遍表示欢迎，而唯一的担心就是衣服的去向。

曲江华府小区居民：“我就是害怕到不了这些需要的人手里。”

曲江华府小区居民：“有需要的那就送给他们，最起码能解决一下么，我觉得还是有意义的，但是具体能不能送到那就不知道了。”

为了弄清这个问题，记者来到了位于西安东郊的“爱心屋”回收库房，全西安地区通过绿箱子收集的旧衣物都会集中在这里。记者在这里观察到了衣物回收后的整个处理过程。

“爱心屋”旧衣物回收西安库房负责人杨建永：“有用的用于捐赠，无用的我们再进行工业加工。”

杨建永告诉记者，每天有八个工人在这里进行衣物分拣，需要捐赠的衣物，经过消毒处理后，再进行打包分发。除去可捐赠的衣物之外，其余全部用来进行工业加工，制成劳保用品，销售所得用于慈善事业。

杨建永：“刚开始回收的量少，到2016年2017年逐步增加，2017可以回收一千八百吨。”

采访中记者了解到，这里每一件衣服的捐赠和去向都有记录，2017年，通过他们这里向外捐赠的旧衣物数量达到了三万多件。元旦假期前，他们和省慈善协会向西安市未央区汉城街道的困难群众捐赠了冬衣，让群众在冬日里感受到了社会的温暖。

陕西省慈善协会爱心慈善超市发展中心副主任常秀珍：“一个是弘扬中华民族优良的传统，第二个就是从环保的角度，衣物呢不太能够降解，从资源节约的角度咱们也尽量让它能够发挥更大的作用，毕竟这是一件利国利民的事情。”

据中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国扔掉的旧衣物大约有2600万吨，这不但是种资源浪费，也对环境造成了污染。因此，我们不但要通过旧衣捐赠的形式传递爱心，从长远计，如果能通过科技手段实现资源再利用，更是环保的一大幸事。希望更多的人能关注旧衣物再利用这项工作，让这条环保、爱心之路越来越顺畅。

编辑： 沈晓芳