西安修订版大气污染防治条例3月实施 专家解读变化

西部网讯（记者 鄢山宇） 3月1日起，全面修订后的《西安市大气污染防治条例》将正式施行。修订后的《西安市大气污染防治条例》与上一版政策有哪些不同？有哪些特点？西部网、陕西头条记者采访了西北政法大学副教授丁岩林，进行了解读。

旧版政策不适用当前需要 新版增加30条内容

《西安市大气污染防治条例》自2004年12月制定，经2010年7月修正，至今已有七年半时间，而这期间我国的宏观环境法律政策和大气污染形势都发生了巨大变化，该条例明显已经不能适用当前需要。

2017年初，西安市启动了《西安市大气污染防治条例》的修订工作，2017年10月24日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过了《西安市大气污染防治条例》，2017年11月30日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议予以批准，该条例将于2018年3月1日实施。

丁岩林认为，修订后的《西安市大气污染防治条例》，内容从52条增加到82条，明确了防治的重点、防治的主体、防治的措施及防治的责任，真正做到有的放矢、精准治霾。

防治重点为颗粒物污染与臭氧污染

丁岩林说，就西安而言，特定的产业结构和能源结构以及气候和地形条件决定了颗粒物污染是西安市大气污染防治的重要方面。随着机动车的增加和其它挥发性有机物产生行业的发展，臭氧逐渐成为西安市春夏季节大气污染的首要“元凶”。

2014年全年因臭氧污染造成8天空气质量超标，2015年全年臭氧污染造成21天空气质量超标，2016年全年臭氧污染造成37天空气质量超标，2017年臭氧污染超标更是达到61天。

“针对大气污染贡献越来越大的‘臭氧’问题，条例对臭氧的主要生成来源挥发性有机物行业在45-49条中进行了详细的规范。”丁岩林说，修订后的条例，不仅对挥发性有机物控制重点行业的相关企业提出了更具体的要求，对于政府部门，也“更新”了责任。

修订后的条例要求政府采购应当优先采购低挥发性有机物含量的产品；在化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物控制重点行业之外，市人民政府还应当根据产业结构特征和挥发性有机物排放来源，确定本市挥发性有机物控制的其他重点行业。

防治主体之政府：不能完成考核目标将被问责

“在环境治理领域，政府是属地责任主体，企业是环境保护责任主体，公众是环境治理的积极参与主体，三方主体需各司其职、互相配合，才能实现大气环境治理的多元共治。”丁岩林认为，条例第四条规定“市、区县人民政府对本行政区域的大气环境质量负责”，就重点强调了政府的属地主体责任。

丁岩林说，政府责任的落实需要相应制度来保障，条例第六条规定市、区县人民政府和开发区管理委员会应当建立健全大气环境保护目标责任考核评价制度，并将完成情况纳入考核内容。条例第七条规定市、区县人民政府和开发区管理委员会应当建立健全大气污染防治问责制度。未在规定期限内完成大气污染防治重点任务，或者对重大大气污染突发环境事件处置不力，或者有市人民政府规定的其他情形的，对其主要负责人及其他责任人员按照有关规定进行问责。

“目前西安市及各区县都已建立起环境保护目标和考核评价制度，环境保护考核比重也在不断调整和加重，如果不能完成考核目标将被问责。”丁岩林说。

防治主体之企业：排放的大气污染物原始监测记录至少保存三年

企业是防治大气环境污染的直接责任主体。条例要求新建、改建、扩建排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报请环境保护主管部门审批环境影响评价文件前，取得重点大气污染物排放总量控制指标，并明确指标来源。通过采取有效减排措施、企业内部调剂等方式仍不能满足该项目需要的，不足部分可以通过排污权交易取得。

条例规定，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当建立环境保护责任制度，如果出现违法排放大气污染物的行为，将追究相关责任人的法律责任。安装大气污染防治设施并确保正常使用，因维修、故障等原因不能正常使用的，应当采取限产或者停产等措施，确保大气污染物排放达到规定的标准。

禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。

向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。原始监测记录至少保存三年。重点排污单位的自动监测设备和运行管理监控平台应与环境保护主管部门的监控平台联网并保证监测设备正常运行和数据有效传输等。

规定了重污染天气应急预案制度 限行等措施有了保障

丁岩林认为，条例规定了重污染天气应急预案制度，因为该制度涉及公民个人以及企事业单位的财产所有权和生产经营权，是这次修法中的焦点。

“条例规定市人民政府应当依据重污染天气预警等级，及时启动应急预案，并可以根据应急需要采取企业限产或者停产、限制部分机动车行驶、停止幼儿园和中小学校组织的户外活动或者教学活动等应急措施。”丁岩林说，目前，西安市重污染天气应急预案已经修订，对应对和消除重污染天气有了制度保障。

此外，条例还再次强调了排污许可制度、环境影响评价制度、环境监测制度、高污染燃料禁燃区制度、现场检查制度、信息公开制度、煤炭总量消减制度以及行政执法与司法联动制度等措施。

为企业违法守法理清成本 拒不改正或将连续处罚

丁岩林认为，此次修法延续了环境保护领域修法的思路，重点落实地方政府责任，改变企业违法成本低守法成本高的弊端。所以，在法律责任一章，除了《环境保护法》、《大气污染防治法》和《陕西省大气污染防治条例》规定的法律责任之外，条例再次深化了政府法律责任和企业的违法责任。比方说在高污染燃料禁燃区内，新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料的，由环境保护主管部门没收燃用高污染燃料的设施，并处二万元以上二十万元以下罚款。露天焚烧秸秆、落叶、枯草的，由城市管理行政管理部门责令改正，并可以处五百元以上二千元以下罚款等。

此外，企事业单位在受到罚款处罚后拒不改正并符合本条例规定的三种情形（无排污许可证、逃避监管、超标或超总量排污）的，将实施按日连续处罚。即按照第一次罚款的数额乘以违法天数计算罚款数额，假设一个企业超标排污，则根据法律规定罚款10-100万，如果罚款为100万元，拒不改正的天数为30天，则最终的罚款数额将会是3000万元。

编辑： 王瑜