陕西二套推陈出新 4档新节目全方位推介陕西经济文化

陕西广播电视台都市青春频道新节目上线推介会举行。

陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台台长王福豹出席推介会。

西部网讯（记者 赵昊 实习记者 符彤昕） 2月27日下午，主题为《新赢响·正青春》的陕西广播电视台都市青春频道新节目上线推介会举行。陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台台长王福豹出席推介会。

据了解，陕西广播电视台都市青春频道推陈出新，分别从陕西的文化、商贸、美食以及政策解读四大方向，精心打造了四档全新节目《丝路美食之旅》、《丝路新陕商》、《周三见》和《陕西故事》。

这四挡节目将以既定主题为主线，分别从不同的角度展示宣传陕西的文化、经济、旅游及品牌企业，并以民生方向为切入点，深层次解读政策，聚焦热点，全方位传播陕西文化，提升陕西新形象。

据悉，该四档节目将陆续在陕西广播电视台都市青春频道及其他频道黄金时段播出。

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