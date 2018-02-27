开学在即资源不均家长担忧，多部门联合整治超纲教。

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 曹博棋 赵越） 虽然距离开学还有好几天，但是不少学生已经背起了书包，开始了紧张的学习生活，面对这样的局面，家长们也很无奈，对于孩子们的学业问题，他们有话要说。

学生家长：“等于是被裹挟了，特别不愿意让他补课什么的，孩子太累了，班里很多孩子都报了数学，语文什么的。这现在是个趋势嘛，他不补课的话，考试肯定就有问题嘛。学区房，都互相攀比，本来上学区小学的，但是学区小学又不行。还是教育资源差距太大了，有的环境教育太好，有的太差，所以大家都择校。”

记者：“根据学区划分，一些家长无法让孩子就近或者按照意愿择校读书，而教育资源分配不均匀，加之巨大的升学压力，又让他们不得不另辟他径，似乎只有比别人学得早、学得多，才更有可能获得理想中的教育。”

学生家长：“现在幼儿园的都开始攀比补课呢。”

记者：“补什么啊？”

学生家长：“补英语什么的，我看孩子一年级的题后面都有那种奥数的。”

在家长们看来，原本为了查漏补缺的补习班，如今已经成了拔尖提升成绩的救命稻草，于是各大补习机构都搬出考入名校的升学率，作为傲人成果吸引家长学生。

补习机构老师：“我们的优秀学生是非常多的，各大名校心里也有数。”

记者：“一个小时多钱？”

补习机构老师：“一对一，一个小时200元，8人精品班，一节课三百多。”

记者：“教些什么？”

补习机构老师：“主要是给孩子做思维训练，拓展思维。”

而当记者翻看补习班的课程介绍，却发现所谓的思维拓展项目内，竟是一个又一个的超纲课程。经过与《义务教育数学课程标准》相比对，原本应在第三学段，七年级至九年级间学习的勾股定理，出现在小学五年级数学春季课程大纲中。本应在第二学段，四到六年级所学的简单方程，却出现在小学三年级数学春季课程大纲中。对此，补课的学生们也意识到了内容的难度。

学生：“比如说补英语的，把我们以后要学的，都提前学了，五年级补课，感觉都学到初中的内容了。”

补习机构老师：“五大名校肯定还要考试，来择优选取。光学校学的，想考好的学校肯定不够。”

近日，教育部、民政部、人社部、国家工商总局等四部门印发了《关于切实减轻中小学生课外负担，开展校外培训机构专项治理行动的通知》，明确指出要坚决纠正校外培训机构对数学、语文等学科超纲教超前学等“应试”培训行为。但在当前的教育形势之下，想要彻底治理，可能还需要关注源头——上学问题不再难、教育资源合理分配，超纲的课外补习自然无处可存。

编辑： 王瑜