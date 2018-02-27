多个盗墓团伙落网，近千件珍贵文物得以面世。

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 牛淳熙） 唐代大诗人杜甫有诗云“秦中自古帝王都”。作为炎黄子孙的发祥地，历史厚重，文物成群，就成为了我们省的符号。而一年多前，一件突发的袭警案件，再次与墓葬和文物，扯上了关系。

2016年冬天一个普通的寒夜，渭南市澄城县王庄派出所接村民报警称，在澄城县北鲁家河岸边的土塬上一片玉米地里，有几十个人，鬼鬼祟祟。谁知到场后，几名民警深陷重围，遭一伙人持械殴打。

王庄民警：“当时光看到有一个铁棍向我砸来。”

澄城县公安局长薛水镜：“犯罪嫌疑人多达二十多名，对咱们出警的民警二话不说，就直接袭击。”

澄城公安很快成立专案组调查。在现场，几个人工挖掘填埋过的洞穴中，几样碎片，引起专案组注意。

澄城县公安局刑警大队大队长袁红权：“在这个回填的盗洞里面，咱就发现了破碎的青铜碎片，还有玛瑙珠，还有鱼片。”

编辑： 王瑜