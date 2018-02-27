，又见“熊孩子”！九岁孩子给手游充值16000元。

又见“熊孩子”！九岁孩子给手游充值16000元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李逸超） 我们来关注关于孩子玩游戏花钱的一则新闻，又要见识一个熊孩子了。

师女士：“2026年你都17岁了。”

家住咸阳的师女士为什么要突然和孩子说这2026年的事情呢？这还得从2月21日说起。

这下可坏了。师女士一查，这一万六多的钱全部被用于一个名叫“球球大作战”的游戏充值。但是师女士怎么都想不明白，这个游戏怎么就能花了这么多钱。仔细一看，原来师女士儿子昊昊的游戏账号的年卡会员已经充值到了2026年。于是就出现了新闻开始的一幕。

师女士：“由于第二天要上班，睡了，网购没留意，让孩子看到密码。”

那事已至此，就赶紧联系一下游戏公司吧。你还别说，这游戏公司还有一个专门解决这种问题的热线，但是打通电话之后嘛……

游戏公司客服：“您可以尝试发送任何形式的材料到我们公司的邮箱，当您发送过来之后我们审核完毕，最终结果如果有改动我们都会在第一时间以电话形式，由专人主动与您取得电话联系的，但是我们邮箱的工作人员给我们的答复，是无法满足您这个诉求的。”

通过邮件，师女士已经提供了她们一家三口的身份证正反面，辖区公安机关出具的证明，还有孩子的自述，但是审核还是没有通过。而对于这个问题热线电话那边的工作人员也始终没有说明，师女士到底还需要提供什么。

游戏公司客服：“那这里也是非常抱歉的，我们电话的客服人员是不参与工作的审核中的，所以这里我们也是建议您发送多种形式的材料过来的。”

听完客服人员的一番话，师女士现在也是很无奈，目前师女士仍然在就此事和游戏公司协商之中。

最后我们还要提醒一下各位家长，无论何时，都要保管好自己的移动支付密码。特别是在家里有个小朋友的情况下，更要小心。

编辑： 王瑜