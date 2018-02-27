陕西首批老旧电梯故障高峰来临 新建电梯需装视频系统

陕西首批老旧电梯故障高峰来临，新规明确新电梯须加装视频系统。

西部网讯（记者 熊惠玲） “出门第一步，回家最后一程”，电梯作为人们在日常生活中高频使用的运送工具，箱体的安全与否和人们生命息息相关。

据了解，陕西电梯量目前已经达13.35万台，从今年开始，我省使用年限超过15年的电梯将大量出现，随之而来的这类电梯的故障率也会大量呈现，到了15年怎么办？日前，陕西新出台的《陕西省电梯安全监督管理办法》结合陕西的实际和特点，有针对性和操作性地对老旧电梯问题给出了解决之道。

陕西电梯量达13.35万台 第一波故障高峰来临

“我们统计陕西的电梯量是13.35万台 ，从今年开始，我省使用年限超过15年的电梯会大量出现，随之而来的这类电梯的故障也会大量呈现，电梯使用到15年就把它认定为是老旧电梯，这是全国行业的共识。” 陕西省质监局党组成员、副局长李晋利说，到了15年就要对这一类的电梯全面进行技术评估。

他表示， “一方面电梯总量持续攀升，另一方面老旧电梯逐年增加。现在我们的电梯安全监管面临的是双重压力。”

李晋利说，目前电梯已经从高档的装备进入到平民化的状态，电梯行业整体的利润在降低，有一些单位、一些企业在市场竞争过程当中忽视了安全规范，埋下了事故隐患，所以需要下大力气进行整治。“我们有一些与时俱进、改革创新、行之有效的、管用的电梯的监管方法，比如说互联网+维保，还比如说信用承诺+红黑名单等等，但是这些做法需要依法行使，需要有法有据，因此我们新办法的修订正是适应了法制化监管的要求。”

新《办法》变动36条原有规定 监管空白由政府兜底

“对比以前的旧办法，新办法只保留了原来的13个条款，另外36条都有变动。” 陕西省质监局特种设备监察局局长郑晓宏说，新办法更加明确了地方政府的责任，划清部门监管责任是监管的基础，但是部门监管之间的空白、边缘领域和出现的一些特殊情况，就需要政府兜底，政府兜底负责是安全生产管理的最基本的要求，也是必然的要求。

他说，新《办法》第三条里明确了，乡镇政府和街道办事处对辖区内电梯安全负有监督管理职责，这是新办法更加明确的界定和表述。第十七条规定，“对电梯不能明确使用单位的，由电梯所在地县级人民政府负责协调指定电梯使用单位"，指定电梯使用单位就是要落实电梯监管的责任主体。

“第四十一条规定‘对违法行为或者事故隐患的处理需要当地人民政府和有关部门的支持，当地政府应当及时解决’。这就明确了解决电梯隐患和事故隐患或者违法行为是当地政府的主要职责。”他说，新《办法》总体来说就是从这三个方面落实了地方政府的监管职责。

新建电梯必须要加装视频系统

陕西省质监局政策法规处处长张海哲说，新《办法》中明确提出了新建的电梯要加装视频系统，鼓励对在用的电梯根据实际情况加装视频系统，加装视频系统以后一个是能够对电梯的运行情况进行监督了解，也可以使使用单位对有意破坏损害电梯的违法行为拿到相应的、有利的证据。

他说，新《办法》对电梯的使用单位和电梯的维保单位有两个很主要的，也是最重要的要求。“我们在实际监管过程中发现，有个别的使用单位或维保单位，就擅自调整安全装置，使这个装置失效，这个装置失效以后电梯在运行过程中出现的一些问题就不可能被发现，这样维保单位和使用单位既省事又省钱，因此我们在新《办法》中明确要求这两个单位都不得对这两个安全装置进行调整，使其失效。”

他呼吁说，欢迎广大市民对电梯使用过程中的违法违规行为，特别是对有意调整擅自调整安全装置使其失效的这种行为进行监督，通过共同的监督使这种违法行为得到有效的遏制，保障大家的出行安全。

编辑： 王瑜