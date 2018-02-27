安康去年曝光千名"老赖" 审结47件扶贫领域犯罪案件

安康市中级人民法院院长葛迪代表安康市中级人民法院作工作报告。
西部网安康讯（记者 毛明博） 2月27日，安康市第四届人大四次会议举行第二次全体会议。安康市中级人民法院院长葛迪向大会作工作报告。他在报告中说，安康法院2017年共审执结24842件，公布失信被执行人1018人，审结扶贫领域犯罪案件47件，破坏生态环境刑事案件20件。
67件扶贫生态领域案件被审结
葛迪说，2017年，安康法院积极推进平安安康建设，审结各类刑事案件1455件，判处罪犯1511人。其中，审结杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪案件409件，程龙志、成国林等犯罪分子被依法惩处。
2017年，安康法院审结扶贫领域犯罪案件47件，破坏生态环境刑事案件20件，制假售假、传销、非法集资等案件46件，促进精准扶贫脱贫、生态环境保护和市场秩序规范。全年发出人身保护令14份，促进家庭关系修复和新民风建设。还受理陕西省首例“执转破”案件，推进川惠公司等6家企业依法破产强制清算，促进供给侧结构性改革。
安康法院曝光1018名老赖
葛迪说，2017年，安康法院系统探索推广悬赏举报、律师调查令、手机彩铃强制提示等措施，公布失信被执行人1018人，依法拘留被执行人和协助执行义务人179人次，罚款13人298.1万元，追究刑事责任3人，强力推进诚信社会建设。岚皋法院对拒不协助执行的腾讯财付通公司予以处罚，产生广泛社会影响。
253人获司法救助发放执行救助金92万余元
葛迪说，2017年安康中院发挥审判职能还与安康市脱贫攻坚指挥部联合部署开展为期三年的“扶贫执行”专项行动，对涉贫案件优先立案、执行和兑付，全年执结涉贫案件129件558万元，发放执行救助金92万余元。加大司法救助力度，救助各类当事人253人322.4万元，对确有困难的当事人依法减缓免诉讼费306.2万元，彰显司法人文关怀。积极建设网上立案服务平台，安康全市法院实现网上立案和网上保全担保，群众足不出户就可以通过网络完成登记立案，实现了跨域立案工作提档升级。
编辑： 王瑜
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