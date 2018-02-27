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国家下拨25亿元用于陕西保障房配套基础设施建设

时间：2018-02-27 18:23:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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国家下拨25亿元用于陕西保障房配套基础设施建设

2月27日，记者从陕西省发改委获悉，国家发改委会同住建部下达陕西省保障性安居工程配套基础设施建设2018年第一批中央预算内投资25亿元。

西部网讯（记者 鄢山宇） 2月27日，记者从陕西省发改委获悉，国家发改委会同住建部下达陕西省保障性安居工程配套基础设施建设2018年第一批中央预算内投资25亿元，主要用于纳入目标任务的公共租赁住房（含廉租住房）和棚户区改造等相关配套基础设施建设以及公共服务设施，重点安排因配套基础设施建设短板影响保障房交付和分配使用的项目。

陕西省发改委会同省住建厅已提前安排部署各市（区）发改和住建部门编报投资计划工作，目前正在将中央预算内投资分解落实到具体项目，确保在国家要求的时限内完成投资计划分解转发，使其尽早发挥效益。

编辑： 王瑜

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