安康去年查办89件职务犯罪 挽回1500余万元损失

安康市人民检察院检察长王万兴代表安康市人民检察院作工作报告。

西部网安康讯（记者 毛明博） 2月27日，安康市第四届人大四次会议举行第二次全体会议。安康市人民检察院检察长王万兴代表安康市人民检察院作报告。他在报告中说，2017年，安康检察机关共批准和决定逮捕各类刑事犯罪嫌疑人739人，起诉1474人。全年共查办职务犯罪89件170人，通过办案为国家挽回经济损失1500余万元。

89件职务犯罪被查办170人涉案

王万兴说，2017年安康检察机关还持续加大对严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、黄赌毒犯罪以及电信网络诈骗犯罪的打击力度，共批捕此类犯罪嫌疑人417人，起诉643人,依法办理了韩保刚等54人特大电信网络诈骗案，成国林故意杀人案等一批社会关注的案件。

2017年，安康检察机关组织开展了查办职务犯罪“清风行动”专项工作，共查办职务犯罪89件170人。其中，贪污贿赂犯罪61件116人，渎职侵权犯罪28件54人，重特大案件12件32人，通过办案为国家挽回经济损失1500余万元。安康检察机关反贪、反渎办案进度、办案规模同比增幅位居全省前列。

安康检察机关追诉95名漏犯

王万兴在报告中指出，2017年，安康检察机关坚决纠正有案不立、有罪不究等问题，对应当立案而不立案的监督侦查机关立案24件，纠正漏捕64人，纠正漏罪89人，追诉漏犯95人。依法批捕损害非公有制经济发展、侵犯知识产权等犯罪18人、起诉20人。深入开展食品药品安全犯罪专项立案监督工作，密切关注“黑作坊”、“黑工厂”、“黑市场”等犯罪，批捕犯罪嫌疑人8人、起诉3人，监督行政机关移送案件1件1人，监督公安机关立案3件4人，全力保护好群众舌尖上的安全。

76件公益诉讼案件已进入诉前程序

王万兴说，2017年，安康检察机关积极打造“生态检察”品牌工作，将生态环境资源保护作为公益诉讼重点领域搜集案件线索，检察机关共摸排公益诉讼案件线索72件，进入诉前程序76件，收到行政机关回复70件，行政机关已整改到位48件，整改进行中18件，提起行政公益诉讼3件，其中2件已宣判，人民法院支持了检察机关的全部诉讼请求。紫阳县检察院牵头起草的《紫阳县行政执法检察监督实施办法（试行）》，提请紫阳县人大常委会审议通过后试行，这在全省尚属首例，营造了良好的监督环境。

编辑： 王瑜