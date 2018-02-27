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政协宝鸡市十二届二次会议闭幕

时间：2018-02-27 18:02:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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政协宝鸡市十二届二次会议闭幕

2月27日上午，政协宝鸡市第十二届委员会第二次会议圆满完成各项议程后胜利闭幕。

西部网讯（记者 鲁鹏飞） 2月27日上午，政协宝鸡市第十二届委员会第二次会议完成各项议程后闭幕。

大会通过了政协宝鸡市十二届二次会议关于常务委员会工作报告的决议；通过了政协宝鸡市十二届二次会议关于常务委员会提案工作报告的决议；通过了政协宝鸡市十二届二次会议提案审查情况的报告；通过了政协宝鸡市十二届二次会议政治决议。

编辑： 王瑜

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