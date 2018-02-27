西安：开发商拿不出钱新房停工 业主筹钱“自救”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）新房买了几年一直住不上，这事儿放到谁身上都会着急。几年前，一些业主在位于西安市东郊米秦路上的观澜天下小区买了房，但因为种种原因，直到今天，还是住不进去。实在没办法了，最近，小区的上百名业主就自己筹钱开始了自救行动。

开发商拿不出钱 业主自筹资金救新房

这几天，一直在西安做装修生意的童靖特别忙碌，除了自己的生意外，最让他着急的还是以前在东郊米秦路观澜天下小区购买的新房，在等待了两年后，这几天房子终于又开始动工了。这次开工，是业主们自己成立的一个自救小组，开工所需的费用也完全是业主自己筹集的资金。

小区业主童靖：“我在自救小组里面主要是联系业主，平常给大家积极宣传、联络，组织大家尽快地去了解，去参与进来咱们的自救活动。”

童靖告诉记者，观澜天下小区的业主大多是在2013年前后购买的新房，由于小区属于城改项目，里面既有城改房，也有商品房，相关手续是边建设边办理。到了2015年，当开发商把城改房完成之后，剩余的商品房项目由于资金问题就一直没有按时完工。

小区业主：“这把业主都逼成开发商了，不是说非要自救，实在是没办法了。”

由于开发商没有按时交房，不少业主实在等不及了，在房子主体建成之后便自行搬了进来，虽然一些基础设施还没有完善，但对于他们来说，这样可以节省在外面租房的费用。

小区业主：“挺艰苦的，没有暖气，也没有天然气，所有的都是用电。你想几十万买个房子肯定要住进来，要不然还要在外面租房子，这是不是又是一笔开销？”

业主们说，他们买房时，开发商是按照购房、封顶、交房三次付清的方式收取房款的。2015年，开发商西安世纪熙源房地产开发有限公司把主体建成之后，由于资金问题房子就建建停停，一直到2017年的上半年，急等着房住的业主们实在等不及了，便自行商议，决定自筹资金，自救盖楼。

观澜天下临时业主委员会负责人刘锴：“2017年三月份，我们进行了一个小区的基础调研工作，有多少业主买了房子，有多少业主没有交完房款，有多少业主按揭，有多少业主是全款，我们整个进行了一个调研。调研完以后发现，我们整个小区有尾款的业主是很多的，结合我们小区后续的工程所需求的工程资金量来说，远远大于这个工程资金量。”

刘锴说，除了安置房之外，他们这个小区共有一千多套商品房，目前这些商品房的主体工程已经完工，后续建设资金只需要两千多万就可以达到简单的入住条件，而要把绿化、门禁等设施完成达到合同约定的交房条件，大约还需要四到五千万元。

刘锴：“我们现在收取的自救款，实际上是业主的购房尾款，有些业主是按揭，有些业主是分期，情况不一样。我们是按照一个比例，不管你有多少尾款，按照你尾款的30%收取，按照30%收取我们收到位的话可以收到三千万左右。”

也就是说，业主的购房尾款，能够满足剩余工程量的建设资金，而尾款数额如此之大的主要原因就是，当初开发商手续不全，一些按揭的业主不能按揭贷款，开发商的资金无法回笼。经过协商，业主自筹资金救新房的做法也得到了开发商的同意。

西安世纪熙源房地产开发有限公司副总经理郭福祥：“业主现在所交的这个钱，全部都由我们开发公司开发票，承认房款，只是说他自己的房款提前交了而已。”

郭福祥说，目前参与自救盖房的，全都是房款没有结清的业主，当然其中的责任肯定是开发商的，不过现在业主出钱自救盖楼，不仅加快了建设工期，也给开发商解了困，所以他们全力配合。

郭福祥：“对我们开发商来讲，如果没有这些业主自救的情况下，比如说这个房款，我们之前定好的不提前给的情况下，我们可能还需要往后再推，那对业主来讲，他们可以尽早的入住这个房子。”

人心齐不齐？资金谁来管？

据介绍，业主们筹措的资金主要用于室内水电安装、墙壁贴砖、粉刷等。那么，筹措的资金高达几千万元，资金安全又该如何保证呢？

刘锴：“我们专门成立了一个资金账户，资金由我们和开发商共管，就是我们双方离了哪一方这钱都是取不出来的。”

资金到位了，而由于之前开发商和原来的建设方还存在一定的债务问题，在债务不清算的情况下，建设方又是否愿意继续复工建设呢？

陕西新城建建设工程有限公司负责人王喜奎：“以前和开发商的账是边干边协商，看怎么解决以前的账务，以前的账务不影响后期的施工，满足业主尽快住进新房。”

采访中记者了解到，整个小区参与自救的业主共有三百多户，目前交钱有260户左右，共收取资金1600多万元。小区的施工正按照临时业主委员会和开发商共同商定的规划有序进行。然而，即便如此，仍然有一些业主心存担忧。

小区业主：“很多业主都在问预售证啥时能办下来，预售证一下来都能办按揭了，预售证下来之后，开发商这块也就盘活了。”

小区业主：“我们给开发商铺个路，后续的钱要赶快想办法，赶快把手续办下来，赶快把按揭贷下来，他自己的资金要是能跟上的话，资金链充足了，我们就不用担心了。”

正如业主们所说，如果开发商的后续资金跟不上，受影响的肯定还是业主。那么，截至目前，开发商的各项手续究竟办到了什么程度？

郭福祥：“目前我们的很多手续都在完善中，近期就在完善这些事情，这个房款很快就会下来，后期不会再造成停工，或者往后推的现象。”

采访中记者了解到，观澜天下业主的自救行为不但得到了小区大多业主的支持，而且也得到了西安市浐灞生态区管委会的肯定。

西安市浐灞生态区管理委员会工作人员胡晓东：“针对这个城改项目，我们作为城改部门做了大量的工作。多次搭开发企业和业主的对话平台来协调这个事，下一步我们将持续加大协调力度，做好项目服务，尽快帮助开发企业完善各项手续，进一步实现预售回款，继续推动问题的最终解决。”

业主们自筹资金救楼的行为是不是解决问题的最好办法，我们无法评判，但是业主们急于住上新房的心情可以理解，这种做法也为解决类似的问题提供了一个可操作的路径。如今，这个小区的各项建设工作都在顺利推进，我们也希望开发商信守承诺，尽快完善各项手续，并做好各项衔接、配合工作，尽到自己应尽的责任，以早日让业主们有一个舒心的居住环境。

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编辑： 辛超