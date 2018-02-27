雁塔区一教育用地闲置10余年 相关部门两次回复仍无果

两个小区之前确实有一块土地，目前外面挂着某驾校的门头，里面停放着数十辆有驾校标识的车辆。

西部网讯（记者 周到） “在西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角，旭景碧泽园与爱西华庭之间，有一片已经闲置了十多年的土地，这片地从十年前规划审批时就属于教育用地，要建设一所义务教育学校，可时至今日，一直没有任何进展……”近日，有网友向西部网“民生热线”栏目反映，尽管购房时开发商曾明确承诺将在该地块建设一所公办学，但十多年过去了，这块教育用地依然闲置着。

民生热线：雁塔区旭景碧泽园与爱西华庭之间 教育用地闲置十多年

买房时承诺建配套小学 教育用地却闲置十余年

“我是2006年买的房，当时置业顾问说了这块土地是要盖学校的。2008年我的孩子出生，2014年上的小学，可是直到现在，这个学校也没盖起来。”旭景碧泽园小区业主宋先生告诉记者，十多年来，这块教育用地一直闲置着，成为了垃圾场、驾校练车场、停车场，但建学校的事儿仍然杳无音信。

宋先生说，旭景碧泽园小区所属学区的学校是西安日化子校，但那个学校规模特别小，每个年级只有一个班。“我家孩子上学那年，一个班招收50多个学生，但光报名就报了100多个。”宋先生说，这一片周边有不少小区，划定的日化子校完全无法满足孩子们上学的需要。

2月26日，记者在现场看到，旭景碧泽园和爱西华庭两个小区之前确实有一块土地，目前外面挂着某驾校的门头，里面停放着数十辆有驾校标识的车辆。驾校工作人员表示，目前这里已经不用于练车了，当天他们正在搬家。

规划雁塔分局：目前未接到建校申请

雁塔区教育局工作人员在接受记者采访时表示，旭景碧泽园和爱西华庭两个小区在当年规划建设时分别是由雁塔区和莲湖区审批的，情况比较复杂。两小区确实各规划了10亩教育用地，相连在一起共20亩，土地使用权分别在两个开发商名下，但一直未进行学校建设。

“我们在了解到这个情况以后，首先是积极协调解决适龄儿童的入学问题，每年组织人员对辖区内学区划分情况进行调研，根据区域内入学当年学生人数、生源情况、学校的容纳量，合理调整学区划分。”该工作人员表示，雁塔区教育局多次派人前往该地块实地查看，但物业未能提供开发商联系方式。

同时，雁塔区教育局也多次向西安市教育局、雁塔区政府等上级部门上报了情况，请求协调督促开发商尽快开工建设。

记者了解到，根据《城市新建居住区配套规划建设幼儿园、小学的指导意见》（陕教发〔2011〕32号）精神，按照“谁开发建设、谁完善配套”的原则，居住区内教育配套设施应由开发商负责建设。依据《西安市居住区公建配套设施建设管理实施细则》（市政办发〔2014〕35号）规定，西安市公建配套设施建设管理领导小组办公室设在市建委，负责公建配套设施建设管理日常协调工作。按照谁审批谁负责的原则，规划行政主管部门负责居住区公建配套设施建设的规划管理工作；建设行政主管部门是居住区公建配套设施建设的行政主管部门，负责居住区公建配套设施建设工程管理和建成后移交的协调工作。

2月27日，西安市规划局雁塔分局工作人员表示，用地规划许可为事前许可，目前，雁塔分局还未接到开发商有关该地块建设学校的申请。

随后，记者拨打了旭景碧泽园开发商网站上留下的电话，接线的工作人员表示，对此事还不清楚，需要再落实。

相关部门两次回复将建小学 目前仍未开工

记者搜索发现，有关这块教育用地尽快建设学校的诉求，网友反映过不止一次，相关部门回复了也不止一次。

2017年4月，网友“苏菲”在西部网民生热线上反映了该问题，雁塔区回复：“闲置土地目前在小区开发商名下，土地部门在对两个小区进行用地审批时，确实将该土地审批为教育用地。雁塔区已要求相关部门就闲置土地问题进行调查并提出整改措施。目前，规划雁塔分局和雁塔区建设局正在和开发企业对接，计划新建24个班规模完全小学一所。”

2017年7月，在西安市政府网站上，由雁塔区教育局向网友回复，“该闲置教育用地上的学校建设问题应由规划雁塔分局和国土雁塔分局负责督促落实。目前，规划雁塔分局和雁塔区建设局正在和开发企业对接，计划新建24个班规模完全小学一所。”

“长期以来，小区业主们为孩子的上学问题东奔西走，费尽周折。向相关部门反映了很多次，也得到了满意的回复，但工程还是迟迟不能开工，到底是哪里出了问题？”旭景碧泽园的一位业主说，十多年前，这片区域刚刚开始开发，配套设施不齐全可以理解，但随着周边小区越来越多，入住业主越来越多，既然是规划好的教育用地，既然相关部门已经作了明确的答复，为什么建设一所学校还是这么难？

对于此事，西部网将继续关注。

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编辑： 王瑜