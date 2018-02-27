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务工返校等三类客流将叠加 元宵节陕西哪儿最易堵？

时间：2018-02-27 16:18:56  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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务工返校等三类客流将叠加 元宵节陕西哪儿最易堵？

今年元宵节时间较往年推后，又恰逢大中小学陆续开学、外出务工人员集中返回工作岗位，探亲流、务工流、学生流叠加，陕西全省各地将迎来今年春运以来最密集的交通出行高峰。交通管理部门预计，3月2—4日高速公路将出现短时间出行高峰，景区周边道路拥堵将持续。

春节期间，西安部分景区车流量大。监控视频截图

西部网讯（记者 刘望）今年元宵节时间较往年推后，又恰逢大中小学陆续开学、外出务工人员集中返岗，探亲流、务工流、学生流三流叠加，陕西全省各地将迎来今年春运以来最密集的交通出行高峰。交通管理部门预计，3月2—4日高速公路将出现短时间出行高峰，景区周边道路拥堵将持续。

正月十六将有短时出行高峰 高速路及收费站易堵

陕西省公安厅交警总队预计，中心城区、客运场站、学校周边、重点景区、民俗活动区域周边道路和城市快速路进出城方向、主要高速公路收费站以及部分高速公路路段将出现较为密集的交通流，局部将可能出现车辆拥堵和缓慢通行现象。

3月1—4日（正月十四—十七）全省干线高速公路车流量较大，主要以小型客车短途旅游、探亲车流为主。3月2—4日上午9—11时，下午16—20时，高速公路将出现短时间出行高峰。3月2日以出城车辆较为集中，3月4日，返程进入城区的车辆较为集中。

西安绕城高速河池寨至纺织城段、西安兵马俑专用线、G30连霍高速西安三桥至咸阳兴平段（北线）、G70福银高速西安六村堡至咸阳礼泉段、G5京昆高速西安新筑至渭南富平段、G5京昆高速西安户县至汉中洋县段容易发生拥堵。

西安绕城高速长安、西高新、曲江、新筑、河池寨、未央收费站；G70福银高速西安六村堡、机场西、香王收费站；西安机场专用高速汉城、机场收费站；G30连霍高速灞桥、三桥、咸阳、阿房宫、临潼、兴平、宝鸡、法门寺、渭南西收费站；G5京昆高速户县、韩城、禹门口、宁强收费站易发生拥堵。

新春景区商圈拥堵可否感到？元宵节仍将持续

受“2018最西安 中国年”活动的影响，今年西安旅游人数大幅增加，市区的曲江新区、钟楼商圈、西大街回坊周边、南门城墙灯展周边游人流、车流较为集中。东、西、南、北四条大街及南门盘道车流量较大，易出现拥堵。

陕西省历史博物馆、小寨赛格商场游客较多，长安南路、小寨东路、小寨西路、翠华路等小寨商圈周边道路交通流集中，停车位紧缺，易发生拥堵。曲江大雁塔商圈周边大唐不夜城、大雁塔南广场、大唐芙蓉园周边车流量大，慈恩西路、曲江池东路、芙蓉东路、芙蓉西路、环塔路较易发生拥堵。

解放路商圈永兴坊，万达、民生商场等人流、车流集中，周边解放路、东新街、西五路车流量大，停车位紧缺，较易发生拥堵。灞桥白鹿仓，大明宫遗址公园、昆明池，周至财神庙、楼观台等景区周边道路，也将出现人流车流密集、通行缓慢的情况。

咸阳礼泉袁家村、兴平马嵬驿、乾县乾陵、泾阳乐华城、伏茶小镇，宝鸡扶风法门寺、眉县汤峪温泉、太白山森林公园、岐山周公庙，铜川照金、玉华宫、药王山景区，延安宝塔山、枣园、壶口瀑布等景区也将迎来旅游高峰，景区附近将有可能实行间断性临时交通管制。

编辑： 刘望

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