打包俩肉夹馍被索5元服务费 市民质疑建国饭店乱收费

菜单上每一页边沿都印有“本餐厅所有消费加收15%服务费”的字样。

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我就外带了两个肉夹馍，连一口水都没有喝，怎么就收了我5元的服务费？”近日，市民谢先生向西部网“民生热线”栏目反映，质疑西安建国饭店收取服务费的合理性。

民生热线：在建国饭店点了两个“迷你”肉夹馍 竟然被索要5元“服务费”

2月24日临近中午，谢先生夫妇来到西安互助路建国饭店准备吃午饭，由于提前预约的体检时间已到，就想打包两个肉夹馍带走。

“建国饭店的肉夹馍一个16元，我们觉得有点贵，但是因为对周边也不熟悉，就点了两个，让服务员打包带走。”谢先生说。

等了十几分钟，服务员把打包好的肉夹馍递给谢先生，并收取了37元费用。“我刚看菜单肉夹馍是16元，这咋多了5元钱，我就问服务员，对方回答我说是服务费。”谢先生说，对于这样的收费名目自己很不理解，但由于时间紧迫，现场也没有多说什么。

事后，谢先生觉得这样的收费太不合理。“我们连一口水也没喝，就外带了两个肉夹馍，整个过程有哪项服务是需要收费的？退一步说，就算要收费，服务员也没有提前告知，消费者的知情权又去了哪里？”

今天（2月27日）上午，西部网记者来到西安建国饭店了解情况。中餐厅负责人刘惠表示，在建国饭店中餐厅消费是需要收15%的服务费的，这个费用酒店方面一直在收取，且在菜单上有所注明。

“菜单的每一页旁边都注明了要收取15%的服务费，收费也是在物价部门备案过的，老同志不了解我们也能理解，但是我们的做法没有问题，而且像打包这些也是在服务。”刘惠表示。

在建国饭店中餐厅的菜单上记者看到，每一页边沿确实都印有“本餐厅所有消费加收15%服务费”的字样，但与菜单其他内容相比并没有加粗、加大等特别注明。

对此，陕西洪振律师事务所的马晨律师表示，酒店的做法有瑕疵。

“这事属于合同法规范的范畴，酒店提供的菜单可以看作为格式合同，《合同法解释二》第六条就说明了，提供格式合同的一方要采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等特别标志，并按照对方的要求对该格式条款予以说明。也就是说，酒店方有对该服务费进行说明的义务。”马晨说。

同时马晨律师还认为，该条款还存在表述不清的问题，“这个菜单的说明，消费者可以理解为菜价内包含了15%的服务费，这就会产生争议。按照《合同法》规定，对于格式条款有两种以上的解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。”

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编辑： 沈晓芳