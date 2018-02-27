西安大唐不夜城手机没信号 将拟增设应急通讯车

大唐不夜城夜景。（资料图）

西部网讯 西安大唐不夜城手机没信号、大寨路恒大城供暖温度从未达标、莲湖轻工经贸大厦建筑工地施工扰民……2月26日，莲湖区人民政府、曲江新区网信办等9个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。

西安大唐不夜城手机没信号

将拟增设应急通讯保障车

2月26日，网友“手机没信号”反映：大年初三晚上，一家人在大唐不夜城看夜景，不留神和家人走散，打电话时发现手机没有信号，拨不出去，希望景区能完善一下。

西安曲江新区互联网信息办公室回复：“西安年·最中国”新春活动开展以来，大唐不夜城“现代唐人街”主会场人气火爆，每晚高峰时段由于游客密集，现场通讯保障在人流峰值时仍面临很大压力。

对此，曲江新春活动领导小组办公室正在与三大通讯运营商对接，近期拟在活动现场再增设应急通讯保障车，尽快解决这一问题。

大寨路恒大城供暖温度未达标

将按标准退还相应暖气费

1月29日，网友“bear two”反映：大寨路恒大城38号楼从开始供暖到现在一直无法达到标准温度，业主一直不停地向物业投诉，物业推拖是热力公司问题，热力公司投诉电话从未打通过，请有关部门尽快给出解决方案。

雁塔区网络发言人回复：接到投诉后，恒大城物业工作人员立即对该户进行查看、测温，经测量，次卧温度不达标。下一步，物业将对该户在采暖季进行连续测温并记录，同时联系热力公司待采暖季结束后按标准退还业主相应暖气费用。

编辑： 沈晓芳