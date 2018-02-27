西安大唐不夜城手机没信号 将拟增设应急通讯车

大唐不夜城夜景。（资料图）
西部网讯 西安大唐不夜城手机没信号、大寨路恒大城供暖温度从未达标、莲湖轻工经贸大厦建筑工地施工扰民……2月26日，莲湖区人民政府、曲江新区网信办等9个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。
西安大唐不夜城手机没信号
将拟增设应急通讯保障车
2月26日，网友“手机没信号”反映：大年初三晚上，一家人在大唐不夜城看夜景，不留神和家人走散，打电话时发现手机没有信号，拨不出去，希望景区能完善一下。
西安曲江新区互联网信息办公室回复：“西安年·最中国”新春活动开展以来，大唐不夜城“现代唐人街”主会场人气火爆，每晚高峰时段由于游客密集，现场通讯保障在人流峰值时仍面临很大压力。
对此，曲江新春活动领导小组办公室正在与三大通讯运营商对接，近期拟在活动现场再增设应急通讯保障车，尽快解决这一问题。
大寨路恒大城供暖温度未达标
将按标准退还相应暖气费
1月29日，网友“bear two”反映：大寨路恒大城38号楼从开始供暖到现在一直无法达到标准温度，业主一直不停地向物业投诉，物业推拖是热力公司问题，热力公司投诉电话从未打通过，请有关部门尽快给出解决方案。
雁塔区网络发言人回复：接到投诉后，恒大城物业工作人员立即对该户进行查看、测温，经测量，次卧温度不达标。下一步，物业将对该户在采暖季进行连续测温并记录，同时联系热力公司待采暖季结束后按标准退还业主相应暖气费用。
编辑： 沈晓芳
娱乐2月26日，杜江晒出自己的健身成果，并配文道：“上班第一天，是不是都胖了。”02-27
娱乐胡可素颜现身小鱼儿坐推车呆萌啃手，安吉乖巧推行李变妈妈好帮手。02-27
娱乐2月25日，身怀二胎的歌手孙燕姿宣布结束工作正式进入养胎模式，身穿红色长裙的她笑容爽朗，依旧十足少女气质。02-26
娱乐据悉，此次发布会原本邀请的嘉宾，因生病等原因无法到场，于是品牌方便紧急向其代言人吴亦凡发出邀请。02-26
娱乐霍思燕称，杜江在某日去参加活动的路上，突然拿出一包盐塞进嘴里，喝了一口水，说，这就是晚餐。02-26
娱乐在其中作为实习奶爸的邓伦，将暖萌本色进行到底，幽默感十足的他也成为贡献笑点最密集的人。02-26
娱乐其中马丽凭借《羞羞的铁拳》中精湛的演技征服评委与观众，荣获金龙奖最佳女演员大奖，其国际影响力得到广泛认可。02-26
娱乐冯小刚称赞葛优是一个有魅力的演员：“我选演员还是要看演员的性格和剧本角色是不是吻合，再有就是演员的表演是不是有爆发力、有魅力。02-26
娱乐近日，娜扎作为FENDI中国区品牌大使，受邀参加米兰时装周2018秋冬女装大秀。娜扎此次米兰之行变换多种造型风格，展现非凡时尚表现力。02-24
娱乐黄真真喜欢捕捉演员真实自然的状态：“因为她们之间的关系非常好，所以好多场戏都是让她们即兴发挥。02-24
娱乐近日，刘涛曝光了一组时尚街拍，白色毛衣搭配浅色牛仔裤，脚踩红色贴腿踝靴十分亮眼。02-24
娱乐照片中，吴尊戴着黑色棒球帽，单手抱女儿neinei，墨镜遮面，露出结实肌肉，十分健美。02-24