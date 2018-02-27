榆林一男子开套牌出租车 持玩具枪威胁他人被刑拘

犯罪嫌疑人高某某，目前已经被刑事拘留。

西部网榆林讯（记者 李明）近日，网友反映榆林一出租车司机与乘客发生纠纷疑持“枪”威胁。今天（2月27日）上午，记者从榆林市公安局了解到，该案件的涉事人员所持的为“塑料玩具手枪”，目前已被刑事拘留。

据了解， 2月25日晚22时，在榆林城区肤施路红太阳家具城附近，高某某驾驶号牌为“陕KT306*”的出租车，与人发生言语冲突。高某某从车上拿出一把塑料玩具手枪对谢某等人进行威胁，后驾车驶离。

案件发生后，榆林市、区两级公安机关立即组织警力展开调查。今天凌晨1时许，嫌疑人高某某被警方抓获。高某某今年35岁，佳县人。警方称，其所驾驶的车辆为套牌出租车，所持的系塑料玩具手枪。

目前，高某某已被依法刑事拘留，其所驾驶的车辆和塑料玩具手枪已被查扣，案件正在进一步侦查中。

编辑： 张娟