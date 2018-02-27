铜盐专场招聘会提供8000个就业岗位 对口帮扶助脱贫

铜川市举办“2018年就业扶贫春风行动启动仪式暨铜川盐城劳务协作专场招聘会。
铜川市举办“2018年就业扶贫春风行动启动仪式暨铜川盐城劳务协作专场招聘会。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞 李路）今天（2月27日）上午，铜川市举办“2018年就业扶贫春风行动启动仪式暨铜川盐城劳务协作专场招聘会。包括本地和江苏盐城近百家企业参会，涉及行业包括普通加工、商贸服务、家政、教育等20几个类别，提供岗位8000余个，仅盐城市11家大型企业就提供岗位4000余个，占到总体提供岗位的一半。主办方设立了招聘摊位100个，每个摊位前围满了求职者，大家纷纷前来认真详细的和招聘单位工作人员就工作内容、工资待遇等方面的内容进行深入的交流。
铜川籍求职者陶新：“特别好，真的特别好，再也不用投简历怎么的了，选择的种类也多，机会也多，专业也很多，对咱们铜川人来说特别方便、捷近，就打个比方工作都送到你手边了，让你去选择那种。”
此外主办方还设立了包括就业、医保等10个政策宣传咨询点，以及求职、免费技能培训登记、就业创业服务等三个就业服务需求登记区，满足不同人群的就业需求。今年铜川的“春风行动”从2月12日至3月30日进行，期间全市将举办各类招聘会34场，目前已在各区县、乡镇举办10余场。铜川是江苏盐城在“十三五”期间的对口帮扶城市，双方强化劳务输出对接管理。铜川市人社局于2017年11月在盐城市设立了劳务工作站，目前铜川已有120多名劳动者在盐城务工。铜盐劳务合作促进了铜川籍贫困劳动力在外长期、稳定、有序和高质量就业，为深入推进就业扶贫、助力脱贫攻坚、加深苏陕合作发挥了积极作用。
江苏盐城企业来铜招聘负责人朱思源：“首先我们公司这边是正常缴纳五险一金的，然后入职第一个月就有社保拿了。每个月实际到手的薪资有四千到五千元，而且这边宿舍的住宿环境都是全新的，并且员工的晋升每三个月就会有一次晋升岗位。我们会给每位来自铜川的求职者一个安然、稳定、舒适的工作生活环境，用实际行动来践行苏陕合作。”
编辑： 张娟
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