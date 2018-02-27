因误解新措消违市民暴增5倍 交警：流程实无变化

警务大厅里挤满了前来消违法的市民。

西部网讯（记者 刘望）3月1日起，公安部升级12123服务平台，新增机动车交通违法网上处理渠道，一些公众却将其误读，以为“不绑定备案就不能处理非本人名下车辆违法”，导致许多驾驶员扎堆到警务大厅处理违法。据了解，此次平台升级，只是增加了网上处理他人他车违法的功能，处理流程和所需资料并无任何变化。

新服务遭误解 处理违法的驾驶员暴增5倍

今天上午10时，姜先生来到西安交警莲湖大队青年路警务大厅处理违法，令他没有想到的是，他之前还排了80多号人。“想着人可能会多一些，但没有想到都排到警务大厅外面了。”姜先生说，他是在朋友圈看到相关消息后才急匆匆来消违法的，“不知道传言是真是假，反正来把之前的违法都消掉，免得以后麻烦。”

来办理违法消除业务的陈女士一进业务大厅，就问民警网上的传言是否可信，在得到“和之前处理违法一模一样，甚至更方便了”的答案后，陈女士松了一口气：“我的记分周期快到了，过来进行处理，顺便问一下网上的有关情况是不是真的。”陈女士说，网上的文件因为不够通俗，她不得不亲自到警务大厅询问。

据统计，仅西安交警莲湖大队青年路警务大厅，昨天一天就处理了3208例交通违法。与之前相比，即便是年底高峰才处理2000例车辆违法；新年以来平均每天处理600例违法。昨天的交通违法处理量比往年高峰期增长了60%左右，是平日交通违法处理量的5倍。

新服务增加了违法处理渠道 其他处理方式一点都没变

西部网记者从交警部门了解到，通过“交管12123” APP自助备案、处理非本人名下机动车交通违法，是对窗口办理相关业务的补充，增加了网上处理他人名下机动车的渠道而已，不需要面签，也不会对窗口办理产生影响。西安将按照公安部的有关安排准时提供相关服务。

民警介绍，从驾驶员的角度来看，以前使用12123只能绑定本人名下的机动车违法；升级后不光能绑定本人名下的机动车违法，还能多处理3辆非本人名下的机动车违法。从车主的角度来看，一辆车除了车辆所有人之外，还能绑定其他三个人的驾驶证。其他方面并没有变化。

除了公安部交管局主推的12123平台外，陕西的车主或驾驶员还可以使用陕西省公安厅交警总队推出的“优驾行”进行交通违法处理，西安市的车主可以通过西安交警微信服务号处理违法，同时也可到警务大厅进行处理，本次网络平台升级不会影响到广大车主，大家不用急于扎堆去处理。

编辑： 刘望