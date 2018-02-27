住陕全国政协委员积极认领39件省政府提案资料

西部网讯（记者 李媛）记者今天（2月27日）从省政协获悉，即将出席全国政协十三届一次会议的住陕全国政协委员共36名（含军队委员5名），其中新任委员25名、留任委员11名，分属21个界别。记者同时了解到，委员们目前正在积极认领39件省政府提案资料，为大会提出高质量提案做准备。

据了解，各界别委员人数分别为：中国共产党2名、中国国民党革命委员会1名、中国民主同盟2名、中国民主建国会2名、中国民主促进会1名、中国农工民主党1名、九三学社1名、台湾民主自治同盟1名、中国致公党1名、无党派人士1名、中华全国总工会1名、中华全国妇女联合会2名、中华全国工商业联合会2名、文化艺术界2名、社会科学界2名、经济界2名、农业界1名、教育界6名、医药卫生界2名、宗教界1名、特别邀请人士2名。

即将出席全国政协十三届一次会议的36名住陕全国政协委员，正在积极认领39件省政府提案资料，为在大会上提出高质量提案做好充分准备。这些提案资料经过深入调研和充分论证，内容广泛、视角准确、建议具体，涉及经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各个方面，既符合我省发展需求，也与国家战略相契合；既有我省经济社会发展中需要国家层面解决的短板问题，也有事关人民群众切身利益的突出矛盾。

据了解，近年来，住陕全国政协委员在全国两会期间，以提案方式就我省经济社会发展中需要国家层面解决的问题提出意见建议，为促进全省经济社会持续健康发展作出了贡献。今年，省政府十分重视为委员做好全国两会提案资料收集工作，各市、省级各部门按照结合省情、符合政策、注重质量的原则，提出了既有助于推动全省经济社会发展，又能引起国家层面重视、有条件解决的相关事项和问题，供委员们在提出提案时参考。

编辑： 李媛