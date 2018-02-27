春运资讯·2月27日|西安加开37列车 省内各地往西安客流大

西部网讯 今天（2月27日），西安铁路局集团公司加开列车37列，省内各地整体上往西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足。

今日加开长途始发列车11列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，宣汉—上海K4258/5次，安康—广州K4564次。

加开省内始发列车26列：西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6889/88次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、西安—宝鸡K8171次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，安康—宣汉K8213次、安康—宣汉K8225次、宣汉—西安K8218次。

从车票预售情况来看，动车组方面：除西去兰州方向有余票外，今日西安北开往其余各方向直通动车组列车有座席位车票已基本售完。28日除北京、广深、上海、东北方向票额紧张，各次列车有座席席位已基本售完外，其余各方向列车有座席票额有剩余。省内各地整体上往西安客流较大，西安往省内各地票额能力较充足。其中汉中、延安、大荔往西安动车组列车客流较大，2日内有座席位已售完。

普速方面：开往北京、上海、广州、沈阳、南昌、南宁方向及西去新疆、银川、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完。省内西安往陕北榆林、神木，陕南安康及往彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票。但各地往西安方向余票不多，特别是神木、榆林以及安康至西安有座席票额基本售完。

编辑： 张娟